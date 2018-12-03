Şenol Güneş, Galatasaray'ı 5. Kez Avladı

Şenol Güneş dün akşam Süper Lig'de 7. kez rakip olduğu Galatasaray'a karşı 5. kez kazandı. Sarı-kırmızılı takıma karşı sadece bir kez mağlup olan Güneş, 1 derbiden de beraberlikle ayrılmıştı. Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı ise geride kalan 7 lig maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberliği bulunuyor.

TARAFTARLARLA KUTLADILAR

Derbinin ardından Beşiktaş teknik heyeti, futbolcular ve taraftarlar çok büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncular ve Teknik Direktör Şenol Güneş, bitiş düdüğünün ardından tribünleri dolaşarak, galibiyeti saha içinde taraftarlarla birlikte kutladı. Bu arada derbiyi 39 bin 477 biletli seyirci izledi.