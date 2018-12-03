Şenol Güneş, Galatasaray'ı 5. Kez Avladı

Şenol Güneş dün akşam Süper Lig'de 7. kez rakip olduğu Galatasaray'a karşı 5. kez kazandı. Sarı-kırmızılı takıma karşı sadece bir kez mağlup olan Güneş, 1 derbiden de beraberlikle ayrılmıştı. Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı ise geride kalan 7 lig maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberliği bulunuyor.
TARAFTARLARLA KUTLADILAR
Derbinin ardından Beşiktaş teknik heyeti, futbolcular ve taraftarlar çok büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncular ve Teknik Direktör Şenol Güneş, bitiş düdüğünün ardından tribünleri dolaşarak, galibiyeti saha içinde taraftarlarla birlikte kutladı. Bu arada derbiyi 39 bin 477 biletli seyirci izledi.
Beşiktaş,Galatasaray,Şenol Güneş
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:22