03 Aralık 2018, 08:22
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Şenol Güneş, Galatasaray'ı 5. Kez Avladı

Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı 14. derbide 7. zaferine imza attı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynanan 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Güneş, 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Şenol Güneş dün akşam Süper Lig'de 7. kez rakip olduğu Galatasaray'a karşı 5. kez kazandı. Sarı-kırmızılı takıma karşı sadece bir kez mağlup olan Güneş, 1 derbiden de beraberlikle ayrılmıştı. Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı ise geride kalan 7 lig maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberliği bulunuyor.

TARAFTARLARLA KUTLADILAR

Derbinin ardından Beşiktaş teknik heyeti, futbolcular ve taraftarlar çok büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncular ve Teknik Direktör Şenol Güneş, bitiş düdüğünün ardından tribünleri dolaşarak, galibiyeti saha içinde taraftarlarla birlikte kutladı. Bu arada derbiyi 39 bin 477 biletli seyirci izledi.

Beşiktaş,Galatasaray,Şenol Güneş

YORUMLAR (3)
ANDSMERO: UMUTLARINIZI DÜN KAÇ DEFA SONDURDUK HERŞEYE PENALTI DİYE BAKAN VE AĞLAYAN BİR GS DEN BAŞKA BİRŞEY YOKTU SAHADA PARDON MIYAVLAYAN DIYECEKTIM
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PRESTİJ: Tebrikler Şenol hoca büyüksün Tebrikler Beşiktaş
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YASSO: Federasyon avladı
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