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Şenol Güneş, Galatasaray maçında sadece Emre Mor'u takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz berabere biten Club Brugge-Galatasaray maçında sarı kırmızılı ekibin 11 yabancıyla sahaya çıkması sonrasında sadece Emre Mor'u takip etti.

19.09.2019 10:42

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaştı. Golsüz sona eren karşılaşmayı Şenol Güneş de izledi.

A Milli Takım çalıştırıcısı Şenol Güneş, Galatasaray maçını takip etmek için Belçika'ya giderken, tecrübeli hoca Emre Mor'u izlemek için ise tam 60 dakika bekledi.

GALATASARAY 11 YABANCI İLE ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in Brugge karşısına 11 yabancı futbolcuyu görevlendirmesi sebebiyle Güneş, sadece 60. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor'u milli takım kadrosu için 30 dakikalık bölümde takip edebildi.

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Şenol Güneş, Galatasaray maçında sadece Emre Mor'u takip etti

Galatasaray, Şenol Güneş, Emre Mor, Spor

YORUMLAR(14)
MUSTAFA:boşuna biz cincona fransız tohumu demiyoruz
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ZİYAA:Belçika''ya gitmene gerek yoktu. Tv''den de izleyebilirdin yazık günah bu paralar bizim cebimizden çıkıyor.
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AYHAN CERAN:arkadaş dün oynanan maçta kadro daha 1 hafta öncesinden belliydi, biz amatörler bunu bilirken Milli Takımı çalıştıran kişi bilmiyor mu. BAL GİBİ BİLİYOR AMAÇ NE ''YABANCI SINIRI, ŞENOL GÜNEŞ GİTTİ AMA 1 TÜRK YOKTU'' masraflar bizden gezmek şenol hocadan YERSEN. . BIRAKIN BU AYAKLARI DERLER BUNUN GİBİLERİNE
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ADINIZI YAZIN:taylan antalyalı derim hoca
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DİAGNE:Suriyeliler sizi :))
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BARUT:Hangi ülkenin takımısın galatasaray
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METIN OKTAY:GALATASARAY AVRUPA KUPASINI VE SÜPER KUPAYI HANGI ÜLKEYE GETIRMIS SE YANI . O ÜLKENIN TAKIMIDIR SANLI BÜYÜK GALATASARAY. EVET BARUT GIBISIN CÜNKI CILDIRIYORSUNUZ AYRICA KUDURUYORSUNUZ
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BASKETÇİ:İLK DEFA 11 ABANCI İLE CL MAÇINA ÇIKAN ADAM ŞENOL SEN Bİ SUS İSTERSEN
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CANER:11 yabancı ile çıkacağını 7 yasındaki çocuk biliyordu . Senol hoca bruggeyi gezmeye gitmis
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GECELERİN YARGICI:Mülteci gibiler türk yok :D
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