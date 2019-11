Şenol Güneş: "Gelinen noktada Euro 2020 kaçmamalı"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ve Andorra maçları öncesinde basın toplantısında konuştu. İzlanda maçında kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istediklerini söyleyen Güneş, "Şu anda gelinen noktada Euro 2020'nin kaçmaması gerekiyor, hatta kaçmamalı" dedi.Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takım, 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile, 17 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelerek grup maçlarını tamamlayacak. Bu 2 mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmalar öncesinde değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Güneş, "Yarışta ilk günden beri, bugüne gelene kadar oldukça mesafe kaydettik ve son düzlüğe geldik. Son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İzlanda, grupta Fransa ile birlikte güçlü rakibimizdi. Sahamızda oynayacağımız maçın ardından Andorra mücadelesiyle grup maçlarını bitireceğiz. Hedefimiz 6 puan ama burada alacağımız bir beraberlik de gruptan çıkmamız için yeterli. Kazanmak için oynayacağız ama beraberlik de iyi skor. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğu için bunu yapmış olacağız. Cuma akşamdan bu yana toparlanmaya başlandık. İlk müsabakalar cumartesi-salı oynanırken, şimdi perşembe-pazar oynanacak ve zaman da daha kısalacak. Rakibimiz Antalya'da toplandı. Onlar da çarşamba İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Onlar da maça önem veriyor ve zor bir maç olacak. Sinan geldi bugün, diğer 4 arkadaşımız da bugün dahil olacak. Avrupa'dan gelen oyuncularımızla takım tamamlanacak. Kalecimiz Gökhan'ın sakatlığı var ve İrfan Can'ın da aynı şekilde sakatlığı var. Diğer oyuncularımızı değerlendireceğiz. 28 oyuncudan 2 isim çıkacak. Altay tekrar bizimle birlikte olacak. Bunun dışında bir değişiklik yok. Bugün ve yarın 18.00'de, çarşamba günü de 19.30'da antrenmanımız var. Daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine aynısını başarmak istiyoruz. İstanbul'da olan taraftarları tribüne bekliyoruz, Anadolu'daki taraftarlarımızın da dualarını istiyoruz ve maçtan memnun şekilde ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."11'e 11 oynanacak ve iyi oynayan kazanacak"İzlanda'nın kadrosunda bulunan isimlerden bazılarının sakatlığının bulunmasının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, "İzlanda'nın kadrosuna baktığınız zaman kaleciyle birlikte 2 oyuncusu şu anda takımdan ayrı çalışıyor. Ancak alternatif isimler de yeterli şekilde aynı görevleri yapabiliyorlar. Kuvvet, dayanıklılık ve oyun disiplini olan bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü tabii ki dikkate alacağız ama onlardan çekinmeden oynayacağız. Bizim de eksiklerimiz olabilir ama sahaya çıktıktan sonra bunu eksik olarak görmemek gerekiyor. Maça bakışları ve oyun felsefeleri de önemli olacak. Ancak sonuçta 11'e 11 oynanacak ve iyi oynayan kazanacak. Biz de iyi oynayıp kazanmak istiyoruz" dedi. Kulüp takımlarının Avrupa'da aldığı sonuçlarla da ilgili de konuşan Güneş, "Kulüplerimiz de oyuncularımız da bizim, birlikteyiz. Biz de onları temsilen yarışıyoruz. Oralardan aldığımız Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulüplerimizin şu ana kadar beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzüyor. Bu alınan sonuçlar sadece onları değil, onlara idol olarak bakan kulüpleri de ilgilendiriyor. Son müsabakalara baktığımızda bazı takımlarımız Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde elendi. Galatasaray, Brugge'ü yenerse Avrupa Ligi'nde devam edebilir. Başakşehir de iyi gidiyor. Umarım yollarına devam ederler ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takım sayısı da artar" diye konuştu."Bu tecrübeyle Dünya Kupası'na da katılmak istiyoruz"4 büyüklerden 7 oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini ifade ederek sözlerini sürdüren deneyimli çalıştırıcı, "Geçmişte daha fazla alıyorduk. Ama bu durum da günümüzün koşulları. Şu anda İzlanda ve Andorra maçlarını kazanacak güçte oyuncular olduğunu düşünüyoruz. Türk insanı nasıl bir milli takım istiyor, beklentileri nelerdir? Biz de onların beklentilerine cevap verecek bir takım olmak istiyoruz. Sonuçların da bize katkı yaptığını düşünüyoruz. Halk bizi benimsiyor. Ait olma duygusu hem topçularda hem taraftarda var ve bu güzel bir şey. Yeni oyuncuların da önünü açmak istiyoruz. Şu anda iyi sonuçlar alan topçular, gelecek olan nesillerin de önünü açıyorlar. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılmanın tecrübesiyle Dünya Kupası'na da katılarak Türk futbolunun güzelliklerini de ortaya koyarız. Şu ana kadar memnunuz. Ama sonuçlar alınmadan neleri doğru yaparsanız yapın, yıkılmaya mahkum görünüyor ülkemizde. İzlanda maçını bir an önce oynayıp Avrupa Şampiyonası'na giderek gelecek olan nesillerin önünü açarız" dedi.Son maçlar öncesinde çekincesi olup olmadığı da sorulan Güneş, "Futbol böyle bir şey. Bunu daha önce gördüm. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde oynarken, grupta Sporting Lizbon ile oynadığımız maç öncesinde mağlubiyetimiz yoktu. Hatta Lizbon'da 1-0 öndeydik ve sonrasında kaybederek gruptan çıkamadık. İşleri doğru yapmak önemli. Alacağımız sonuçlarda bunun karşılığını görürsek heyecanımız ve doğrularımız devam eder. Bu puanlarla şu ana kadar belki gruptan çıkabilirdik ama gruptaki takımların da durumu önemli. Fransa'dan 2 maçta 4 puan aldık ama İzlanda'ya deplasmanda kaybettik. İzlanda da; 'ilk maçta yendik, yine yeneriz' düşüncesiyle buraya gelecek. Her türlü sonuca da hazır olmak gerekiyor. İki maçta da hedefe ulaşmak istiyoruz" açıklamasını yaptı."Emre sakat da olsa bizimle olacak"Avrupa Şampiyonası'na gitmek için henüz 2 maç olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Varsayımla konuşmak doğru değil, hala süreç var. Sizdeki ve taraftardaki rahatlık belki de güvenle alakalı. Belki de gelinen noktada Euro 2020 kaçmaz, kaçmaması da gerekiyor. Kendimize inanıyoruz. Ama maçları da önemsiyoruz. Bugüne nasıl geldiğimizi biliyoruz. Bütün oynadığımız maçlardan daha coşkulu, daha istekli olmamız gerekiyor. Futbol sürprizlere açıktır. En az onlar kadar isteyeceğimizi biliyorum. Daha agresif olmalıyız. Bizi orada yenen bir takımı burada yenerek gruptan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu ilgili ise Güneş, "Emre'yi ayrı bir yerde tutuyorum. Sakat da olsa sağlam da olsa bizimle olmasını istiyorum. Sakatlığının hangi boyutta olduğunu göreceğiz. Ufak tefek sakatlıkları olan da var. Emre sakat da olsa bizimle olacak. Gökhan belki gidebilir ama İrfan perşembe gününe kadar kalacak. Daha önce Okay'da da olmuştu bu durum. Emre bizim kaptanımız. Aynı zamanda oyuncu olarak faydalı olmanın dışında lider olarak da görevini yapıyor. Yaş itibariyle, sakatlık itibariyle her şeye katlanıp oynamaya çalışıyor. Bizimle beraber olacak ve oynayıp oynamayacağıyla ilgili sürece bakacağız. Kampa ilk gelen oydu. Cuma gününden bu yana kampta. Kamptan ayrılmayacak" dedi.2002 Dünya Kupası'na gidilen eleme maçlarının da hatırlatıldığı Güneş, "Geriye dönüp bakmıyorum, geleceğe bakıyorum, geleceği planlıyorum ama geçmişi de bilmekte fayda var. Gideceğimiz yolu geçmiş tecrübelerle daha iyi gidebiliriz. O zaman Dünya Kupası'na gitmiştik, bu sefer Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü."Avrupa Şampiyonası, gelecek nesillerin de önünü açar"Mevcut futbolcu grubunun Avrupa Şampiyonası'na gitmesi halinde gelecek nesillere de örnek olacağını söyleyen Şenol Güneş, şun açıklamaları yaptı:"Bu grup Avrupa Şampiyonası'na gittiği zaman bu grubun başarıları, yeni Türk oyuncuların da Avrupa'ya gitmesini sağlar. Şu anda oynayan ve oynamayanlar yine var. Daha çok oynamaya başladı. Ozan Kabak 2 maçtır oynuyor. Cengiz yeni yeni süre alıyor. Cenk de bu isimlerden birisiydi. Yusuf oynamaya başladı. Zeki bir bocaladı ama daha iyi şu anda. Perşembe günü nasıl bir 11'le çıkacağımıza bakacağız. Mutlu oluyoruz çünkü bu sayı daha da fazlalaşmalı. Oyuncularımızın çıkıp yarışta başarılı olmasını çok arzu ediyoruz. 2002 ve 2008'de milli takım ve oyuncuların başarısı yeni oyuncuların önünü açtı. Önemli bir yarıştayız. Her şeyi unuttuk ve İzlanda maçına odaklandık."2022 Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlüğü bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili de konuşan Güneş, "2022 Dünya Kupası Finali'nde olmak istiyoruz. Ama ondan sonra ne yapacağımla ilgili bir şey söylemedim çünkü yarın ne olacağını ben de bilmiyorum. Milli takım benim ulvi bir duyguyla sahiplendiğim görev oldu. Bugün de en iyi şekilde yapmak istiyorum. Abdullah hoca da bunu söyledi dün. Biz birlikteyiz. Biraz tartışma seviyesini yaptığımız zaman ülke futbolunun sorunlarını daha iyi aşacağımızı görüyorum" şeklinde konuştu."Tüm takım yüzde 100'le oynamalı"İzlanda'nın duran toplarda etkili olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "İzlanda duran toplarda çok etkili olan bir takım. Fizik boyut kadar taktik anlayış da önemli. Bize 2 duran toptan gol attı, Fransa'dan da duran topta gol yedik. Zaten 3 gol yedik. Ama biz de duran toptan gol atıyoruz. Çıkacak olan takımda bunların hepsini düşüneceğiz. Tüm takım defansif ve ofansif olarak yüzde 100'le oynamalı. Maç içinde belki zorluklar çekeceğiz. Gülen taraf olmak için en iyisini yapmalıyız" diye konuştu.Son olarak Avrupa'daki yıldız oyuncularla ilgili görüşlerini de bildiren tecrübeli hoca, cümlelerini şu şekilde noktaladı:"Öncelikle onların hocaları ne derse desin ben onlarla gurur duyuyorum. Karakter ve oyuncu olarak doğru yolda gidiyorlar. Takdir edilmeleri de sevindirici bir olay. Başkalarının söylemleriyle takdirleri görmemiz doğru değil. Türk insanına imkan ve zaman verilse her işi başarır. Eğitim ve birlikte organizasyon konusunda biraz sıkıntımız var. Tartışma bizde kavga olarak algılanıyor. Bu şartlar içinde sayısı az olan ama temsilleri iyi olan bu oyuncuların sayısının artmasını diliyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ama aldığınız saha sonuçları, unvanlar, paralar sizi bozmamalı. Kendim için de söylerim, 52 yıl bu işin içinde olup itibarımın olması benim en büyük kazancımdır." - İSTANBUL