Şenol Güneş: "Genk, Bu Sezon Karşılaştığımız En İyi Takım"

"Rakibin oyun anlayışını bozmak istiyoruz""Futbolda oynayan kazanır""Hücumda da savunmada da eksiğimiz var"Lens: "İyi bir sonuç alıp İstanbul 'a dönmek istiyoruz"Ali DANAŞ/ GENK, Şenol Güneş , "Sezon başından beri oynadığımız en iyi takım Genk. Bu yüzden yarınki maç bizim için ilk maçın telafisi olacak" dedi.UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Belçika ekibi Genk ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcu Jeremain Lens karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.İyi bir sonuç alarak İstanbul'a avantajlı dönmek istediklerini belirten Şenol Güneş, "Grupta konum itibarıyla Genk lider durumda. Bizim maçı da kazanarak bu avantajı sağladılar. Rakip, takım oyununu iyi oynayan bir takım. Sahamızda da bunu gördük. İyi bir sonuçla ayrıldılar. Burada o maçı telafi etmek istiyoruz. Alacağımız sonuç gruptaki durumumuzu açığa çıkartacak. O yüzden avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz buradan" ifadelerine kullandı.Belçika ekibinin analizini iyi yaptıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Oyun tarzı olarak özelliklerini biliyoruz. Analizlerini yaptık. Sahadaki oyunun gidişine göre değişiyor her şey. Golü yiyene kadar pozisyon çok fazla yoktu. Sonrasında oyun disiplininden kopmamız rakibe avantaj sağladı. Oyunun her alanını iyi kullanan bir takım. Golü erken bulup eşitleyebilseydik, oyun disiplinlerini bozmamız lazımdı ama yapamadık. Tam tersini yapmak istiyoruz. Oyun coşkularını engelleyebilirsek oyun bizim lehimize döner. Golden sonra oyun tamamen dönmüştü. Umarım burada tam tersini yapar ve biz oyun disiplinini bozarız" şeklinde konuştu."RAKİBİN OYUN ANLAYIŞINI BOZMAK İSTİYORUZ"Rakip takımın oyun anlayışını bozmak istediklerini dile getiren Güneş, "Gökhan, Adriano, Töre sakatlık nedeniyle, Atiba ve Güven listede olmadığı için bizimle yok. Yarına bunlara göre karar vereceğiz. Önemli olan oynayanların beklenen performansı göstermesi. Yarın iyi bir maç bekliyorum çünkü rakip de iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip. Elimizden geldiği kadar hücum edip rakibin oyun anlayışını bozmak istiyoruz" açıklamasında bulundu."BU SEZON OYNADIĞIMIZ EN İYİ TAKIM GENK"Sezon başından bu yana Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları en iyi takımın Genk olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bizim için beklenmeyen puan kayıpları oldu. Kazanabileceğimiz maçları da kaybettik. 3 mağlubiyetimiz var baktığınız zaman. Göztepe, Antalya , Başakşehir.. Beraber kaldığımız maçlarda da hep kazanmaya yakın tarafken puan kaybettik ligde. Malmö maçında da öyle oldu. Oyun bizim kontrolümüzdeydi ama beklenmedik golle yenildik. Sadece Genk, iyi bir takım. Yediğimiz golden sonra oyun disiplininden kopmamızla bunu tamamen lehine çevirdi. Bana kalırsa sezon başından beri oynadığımız en iyi takım Genk. Bu yüzden yarınki maç bizim için ilk maçın telafisi olacak. Buradan kayıpsız ya da en kötü berabere kalarak dönmemiz, gruptan çıkış durumumuzu netliğe kavuşturur. Güzel bir maç olur, elimizden geleni yapacağız. Oynatacağımız kadroyu henüz bende bilmiyorum" dedi."FUTBOLDA OYNAYAN KAZANIR"Genk'in iyi bir takım olduğunu bildiklerini söyleyen Güneş, "Genk'in iyi takım olduğunu biliyorduk. Biz kendimize sürpriz yaptık. Yediğimiz golden sonra moralimiz bozuldu, koptuk, Genk de bunu iyi kullandı. Oyun olarak baktığımızda sürpriz değildi. Futbolda oynayan kazanır" ifadelerine kullandı."HÜCUMDA DA SAVUNMADA DA EKSİĞİMİZ VAR" Mustafa Pektemek ve Vagner Love'ın performanslarıyla ilgili gelen bir soru üzerine ise Şenol Güneş, "Bizim hem hücumda hem de savunmada eksiğimiz var. Mustafa çalışmayı çok seven bir isimdi ama o zaman gitme durumu vardı ve kadroya giremediği için mutsuzdu. Mustafa o güveni alınca neler yapabileceğini de gösterdi. Vagner Love da yetenekli biri ama bizim ondan beklentimiz daha fazla ve bunu sahaya yansıtmalı. Yoksa bu tartışmalar sık sık yaşanacaktır" yanıtını verdi.LENS: "İYİ BİR SONUÇ ALIP İSTANBUL'A DÖNMEK İSTİYORUZ"İlk karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, "Bildiğiniz gibi önceki karşılaşmada iyi bir sonuç alamadık fakat hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. İnşallah yarın iyi bir sonuç alıp İstanbul'a dönebiliriz. İyi mücadele edemedik ancak yarın bu hatayı telafi etmemiz için yarın bir fırsat. Umarım iyi bir sonuç alabiliriz. Puan kayıplarını tam olarak bir sebebe bağlamak istemiyorum. İçerde ya da dışarda, bunun pek bir önemi yok aslında ama yarın iyi bir sonuç alabileceğimizi umuyorum" dedi.