Şenol Güneş: Gruptan Çıkmak İstiyoruz

Kaynak: DHA

"İyi oyuncularımız var""Milli takım ayrı bir şey""Rakiplere bakmıyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz""Çıkacak olan her isim milli takıma hazır""Sadece yarınki maça odaklandık""Futbolun dili bir, niyeti bir, yeterki o samimiyette birleşelim"Ali DANAŞ/ TİRAN - 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş , basın toplantısında soruları yanıtladı.Yeni bir döneme başlayacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Gruptan çıkabilmek için her maçı kazanmak durumundayız. Her maçta işimiz zor, her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arnavutluk'u tanıyoruz, onlar da bizi biliyor. Yakın ilişkiler içerisindeki ülkeleriz. Onların oyuncuları da bizi iyi tanıyor. Birçok üst ligde oyuncuları var, iyi oyuncular, tecrübeli oyuncuları var. Zor bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olmasını bekliyorum" dedi."İYİ OYUNCULARIMIZ VAR"Arnavutluk'un son dönemde oynadığı tüm maçların analizlerini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güneş, "Bütün maçların analizlerini yapmaya çalıştık. Kendi sahamızdaki hazırlık maçında da onlara kaybetmiştik. Bunlar geçmişte kaldı. O kadrodan 13 tane oyuncuları kadroda var, bizde çok değişim oldu. Defansta kesici oyuncuları var, ileride hızlı oyuncuları var. Yetenekli aynı zamanda da tecrübeli oyuncuları var. Önemli olan sahada düşündüğümüz oyunu oraya getirebilmek. Biz buna çalışacağız, iyi oyuncularımız var" ifadelerini kullandı."MİLLİ TAKIM AYRI BİR ŞEY"Milli takımın ortak bir değer olduğunu belirten Güneş, "Milli takım ayrı bir şey. Tüm oyuncuların takımları var, milli takım ortak değerimiz. Çok önemli bir maç oynayacağız. Bu tip maçlar, Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları, katılamadığınız zaman ara açılıyor. Katılmanız gerek. İlk gün ne heyecanım varsa, her maçta aynı heyecanım var, takımda da bu var. Bunlar tecrübe ister, bu tecrübe de var bu takımda. Rakibin her türlü oyun tarzına karşı hazır olmalıyız. Her şeyimiz maç kazanmaya dönük. Bizler çalıştık, inşallah karşılığı iyi bir sonuçla gelir bize" diye konuştu."RAKİPLERE BAKMIYORUZ, HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"Gruptaki her maça kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Fransa İzlanda , Arnavutluk, Moldova Andorra herkesten üç puan almak istiyoruz. Sadece yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. İşimiz kolay olmayacak, rakibimize saygı duyuyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Rakiplere bakmıyoruz. Bu maça da, Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız.""ÇIKACAK OLAN HER İSİM MİLLİ TAKIMA HAZIR"Yarınki kadro tercihleri ile ilgili gelen bir soruya Güneş, "Elimizde genç oyuncular var, yine tecrübeli oyuncular da var. Mahmut orta saha ama son dönemde hep stoperde oynadı. Nasıl karar vereceğimiz daha belli değil, yarın karar vereceğim. Çıkacak olan her oyuncumun milli takıma hazır olduğunu düşünüyorum. Başlangıç olarak en iyi silahları kullanmak istiyoruz" yanıtını verdi."SADECE YARINKİ MAÇA ODAKLANDIK"Sadece yarınki maça odaklandıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Hislerimi kısmen söyledim. Bu işi yapan insanların heyecanı bitmez, zaten bittiği zaman işi biter. Gençken de yaşlıyken de heyecan var, sadece tecrübe katılıyor. Şu anda sadece maça dönük her şeyi düşünüyoruz, bilgimizi, birikimimizi, düşüncelerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. Sadece ona odaklandık, beklentimiz o" dedi."FUTBOLUN DİLİ BİR, NİYETİ BİR, YETERKİ O SAMİMİYETTE BİRLEŞELİM"Takımın nadir olarak birlikte oynamasıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Birbiriyle oynamayan oyuncuların oynanmak isteyen oyunda sıkıntıları olabilir ama aynı dili konuşuyoruz, aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Milli takımda ortak değerlerimiz fazla. Mevki olarak daha oturmadı, zaman içinde oturur. Ama kulüp takımlarında bile bu uyumsuzluğu görebiliyorsunuz. Futbolun dili bir, niyeti bir, yeterki o samimiyette birleşelim. Şu an hava iyi. Süre çok kısa, rakip için de, bizim için de. Bunu kolay hale getirmek için herkes birbirine yardımcı oluyor. Önümüzdeki iki maçta alacağımız sonuçlar bunu daha iyi hale getirir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.