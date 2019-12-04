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Şenol Güneş: "Güzel günler yaşayacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümü söyledim ama ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası'nda nasıl başarılı oluruz bunu tartışacağız. Güzel günler yaşayacağız. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz.

04.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:27Şenol Güneş:
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümü söyledim ama ilk olarak 2020 Şampiyonası'nda nasıl başarılı oluruz bunu tartışacağız. Güzel günler yaşayacağız. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz. İyi şeyler yapacağız" dedi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grup ikincisi olarak finallere katılmaya hak kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Turnuvada İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşilmesinin ardından gerçekleşen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Güneş, "Mutlu ve gururluyum. Milli takım ortak değerimiz diyerek, birlikte bir yola çıktık. Çalıştık ve başardık. UEFA Uluslar Ligi'nde B liginden C ligine düşmüştük. Milli maça gelmeyen ve kiminle maç olduğunu merak etmez haldeydik. Bunların aşıldığını gördük. Takımdaşlık, ekip ruhu, milli takımın halkla iç içe olmasını sağladık. Herkesin katkısı olduğunu söylemek istiyorum. Diyalog ortamını sıcak tuttuk. Kulüpleri, hocaları ziyaret ederek herkesin gönlünü aldık. Herkes olağanüstü çalıştı. Eski-yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak bu konuda örnek davrandılar. Gelecek adına örnek oldular. Böyle devam etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Anadolu taraftarı bizi bağrına bastı"

Eleme maçlarında kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür eden Güneş, "Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Yıllar sonra oynadığımız İstanbul'a geldik. Zor maçlar oynadık. Beraberliğe sevindik. Aynı duyguyu tribünün de düşündüğünü görüyordum. Maç bittiğinde hiçbir şey söylemeye gerek yoktu. Stade de France'da 80 bin seyirciden 30 bini Türk seyirciydi. Maç fair-play çerçevesinde izlendi. Sonuç olarak taraftarımız olumsuz eleştiri aldığı dönemlerin tam tersine örnek oldu. Türk insanının ne kadar fair play ile maç izlediğini gösterdik. Bütün turnuvalara katılma istiyoruz. Biz insan olarak, ülke olarak komşusu açken rahat olan bir millet değiliz. Bizde ırkçılık yoktur. Biz teröre karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk"

Şenol Güneş, turnuvadaki rakipleri de değerlendirerek, "Baktığımızda güçsüz takım göremezsiniz. Hepsiyle oynayabileceğimizi düşünüyorum. Biz futbolumuzu oynayacağız. Oyuncularımız kendilerini geliştirecekler. Bugünlere de öyle geldiler. Rakiplerin teknik direktörleri Petkovic, Mancini bizleri tanıyor. Güzel maçlar olacak. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Rakiplerle ilgili analizleri yapıyoruz. Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçı oynayacağız. 4 maç planlıyoruz. Kamplara mayıs ortasında, lig bitiminde başlayacağız. 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümü söyledim ama ilk olarak 2020 Avrupa Şampiyonası'nda nasıl başarılı oluruz bunu tartışacağız. Güzel günler yaşayacağız. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz. İyi şeyler yapacağız. Yokluktan varlığa geçtiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Şenol Güneş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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