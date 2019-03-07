Şenol Güneş: Hayallerim Var, Kazanma Hırsıyla Yaşayan Bir İnsanım (1)

Kaynak: DHA

Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHAA Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili samimi açıklamalar yaptı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan bazı sözleri şöyle;Mayıs'ı görmek istemeyenler var, inşallah onlar daha çok mayıs görürlerBeşiktaş'a olan sevgim, aynı sıcaklığıyla kalacakBugüne kadar hem taraftarlara, hem yönetime, hem de sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldümBugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorumBeşiktaş'ta yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Değişim süreçleri sancılı olur. Başkanla bir kavgamız olamaz.Ayrılmak isteği benim öncelikli tercihim değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen istemesek de ayrılmak kaçınılmaz hale geliyor.Üç yıldır gitmemiz için takım içinde öyle büyük sorunlar olduğunu söylediler ki. Ben bahçenin iyi olmasını istiyorum. Ayrık otlarının ayrılmasını istiyorumFenerbahçe düşmanı değilim. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ersun Yanal'la görüştüm, Ali Koç ile de görüşeceğim.Görevim bitinceye kadar başkana ve yönetimdeki birine saygısızlığım olmayacak ama aynı fikirde olmadığım, saygı duymadığım bazı isimler var. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesinBenim alacaklarım çok var. Maddi, manevi çok var. Manevi alacaklarıma kimsenin serveti yetmez. Ben Beşiktaş taraftarını yanıma almışım, onlara oynuyormuşum. Ben taraftarı kandırarak mı buraya geldim? Bugünlere öyle gelmedimHayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanımFutbolcuların ödemeleri günü gününe yapılmazsa başarı beklemeyin-Mart'taki 2 milli maçta, Milli Takım'ın teknik kadrosuyla çalışacağımGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Şenol Güneş'in açıklamaları