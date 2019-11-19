Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hesap kitap yapmadan gitmeye hak kazanırken, harika bir performans gösterdi. Elbette başarıda en büyük pay sahiplerinin başında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş geldi.

EN İYİ YÜZDE ŞENOL GÜNEŞ'E AİT

Fanatik'in haberine göre; Mircea Lucescu'nun ardından göreve gelen Güneş, EURO 2020'de H Grubu'nda ilkleri başarırken, Ay-Yıldızlılar'ın tarihindeki en iyi grup performansına imzasını atmasını sağladı ve ülkemizi kendisi gibi büyük turnuvalara götüren iki ismi geçerek, en iyi başarı yüzdesine sahip oldu.

Milliler'i 2002 Dünya Kupası'ndan sonra EURO 2020'ye de götüren Güneş, Ay-Yıldızlı ekiple toplamda çıktığı 44 resmi maçta yüzde 71.5'lik başarısı yüzdesiyle zirvede yer alırken, Fatih Terim, 68 maçta yüzde 61.7 ile ikinci, Mustafa Denizli de 26 maçta yüzde 54'le üçüncü sırada yer aldı.