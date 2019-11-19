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Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

A Milli Takım'ı EURO 2020 finallerine götürmeyi başaran Şenol Güneş, yüzde 71,5'lik başarı yüzdesiyle de hem Fatih Terim'i hem de Mustafa Denizli'yi geçmeyi başardı.

19.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:43

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hesap kitap yapmadan gitmeye hak kazanırken, harika bir performans gösterdi. Elbette başarıda en büyük pay sahiplerinin başında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş geldi.

EN İYİ YÜZDE ŞENOL GÜNEŞ'E AİT

Fanatik'in haberine göre; Mircea Lucescu'nun ardından göreve gelen Güneş, EURO 2020'de H Grubu'nda ilkleri başarırken, Ay-Yıldızlılar'ın tarihindeki en iyi grup performansına imzasını atmasını sağladı ve ülkemizi kendisi gibi büyük turnuvalara götüren iki ismi geçerek, en iyi başarı yüzdesine sahip oldu.

Milliler'i 2002 Dünya Kupası'ndan sonra EURO 2020'ye de götüren Güneş, Ay-Yıldızlı ekiple toplamda çıktığı 44 resmi maçta yüzde 71.5'lik başarısı yüzdesiyle zirvede yer alırken, Fatih Terim, 68 maçta yüzde 61.7 ile ikinci, Mustafa Denizli de 26 maçta yüzde 54'le üçüncü sırada yer aldı.

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Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı

Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
ALİ:bravo şenol hocam
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ŞAHMERAN ŞANLITÜRK:O HALDE İMPARATOR FATİH TERİM DEĞİL GERÇEK İMPARATORDUR ŞENOL GÜNEŞ NOKTA
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MESSA:fatih terimin elinde iyi oyuncular varsa cok iyi bir tek adam. . ama elinde oyuncu yoksa fatih terimde yok. . ulke iki tane adamin eline kaldi bunlardan biri terim biride demir oren biri gitti bide su patavasiz gitseydi somurdunuz lan yillarca hem milli duygularimizi hemde paramizi vampir gibisiniz. . .
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KAMBOÇYALI:fatih terimin bi başarısımı vardı
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ASLAN:ÇÜNKÜ EN İYİSİ O
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