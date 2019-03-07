Şenol Güneş'in Basın Toplantısı (2)

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda sezon sonuna kadar görevine en iyi şekilde devam edeceğini söyledi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Ülkenin takımına hizmet için çağrılıyorsunuz. Bu süreçte Beşiktaş'ın zarar görmesini istemem. Başkan, 'Hoca ile devam edeceğiz.' diyor. Ben daha önce de bu yıl ayrılmayacağımı söyledim. Şu anda bırakmam daha çok zarar verir. Guti ile ya da yeni hoca ile maç kaybedince ne olacak? Burada özveri gösteren benim. Ben her türlü sorumluluğu alırım. Şu anda görevim ne olursa olsun, Beşiktaş için en iyisini yaparım." ifadelerini kullandı.Tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Benim için, 'İki takım olunca aklı karışır.' diyorlar. Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını kazansaydık, aklım yerinde olacaktı, gidip gelmeyecekti. O kadar aklım var benim. Gitmem demek, bırakıp kaçmak demektir. İşi yapanlara sahip çıkalım. Beşiktaş şu anda Beşiktaşlı olmayanların istediği dönemi yaşıyor. Bu, Beşiktaş'ın itibarına zarar verilmesidir. Beşiktaş büyük bir kulüptür. Başkana, hocaya saygısızlık bitirir. İtibar bitince geri getiremezsiniz."Siyah-beyazlı takımda yerine getirilmesi planlanan yeni teknik adamla haziran ayına kadar çalışabileceğini belirten Güneş, "Kalsam, ne karım ne zararım olacak. Şu anda daha faydalı olacağını düşünüyorum. 'Biri seninle çalışsın.' deseler, ben onun önünü açarım. Benimle daha iyi olacağını düşünüyorum. Lucescu beni ziyaret ettiğinde, 'Takımı sana hazırlıyorum.' diye espri yaptı. Talip olan gelsin, beraber yaparız. Hocayı şimdi açıklasalar mutlu olurum. Hazır olmasından yanayım. Beraber idmana çıkarım, benim için sorun olmaz." diye konuştu."Yönetimden şu anda gitmem için bir talep yok"Beşiktaş'ın birlikte yola devam etme kararını açıklamasına rağmen, kendisine bir teklif gelmediğini dile getiren Şenol Güneş, "Karar var ama böyle bir teklif yok. Biz burada bir çalışanız. Yönetim kongreye gidecek. Onların da haklı tarafı var diye düşünüyorum. Başkan, 'Hocayı istemeyen istifa edebilir.' dedi. Yönetimden şu anda gitmem için bir talep yok. Milli takıma dönüşümü kendim planlamadım. Bu yönetim aynen devam edebilir de etmeyebilir de. Benim önceliğim zaten milli takım değildi ama buradan ayrılmam durumunda tercihim milli takımdır. Ben resmi olarak çağrıya cevap veririm. Yönetimden bana gelen bir talep yok." ifadelerini kulandı."Alacaklarım parayla ödenmez"Başarısızlığın tüm sorumluluğunu üzerine aldığını vurgulayan Güneş, konuşmasına şöyle devam etti:"Kurumun başarısını paylaşmaktan gurur duyarım, acıları paylaşmayı sevmem. Başkanın yanımda olduğunu hissediyorum. Ne yaptığımı yönetim de futbolcu da biliyor. Bugün bana yükleniyorlar. Ben bu günlere yükleri taşıyarak geldim. Maddi konuları konuşarak ne kendimi ne de başkasını üzmek istiyorum. Öyle bir yaralanma yaşıyorum ki paradan daha büyük. Anlaştığım şartlar belli, 'Bana hiçbir oyuncu para için gelmesin.' dedim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Oyuncuların ödemeleri gününde olmazsa, başarı beklemeyin. Önceliğimiz üretmek değil, o işten menfaat elde etmek. Bütün kulüpler para alınacaksa birleşiyorlar ama işin nasıl yapılacağında kimse birleşmiyor. Para dışında, alacaklarım parayla ödenmez."Güneş, futbolcuların sezon sonu ayrılacak bir teknik direktör yönetiminde motivasyon sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağına yönelik soruyu, "Ben kulüp takımıyla anlaşmadım. Rakip takımın oyuncusu da bana saygı göstermezse, bu mesleği yapmam. Hiçbir antrenöre saygısızlık yapılmaz, hiçbir antrenör de yönetime saygısızlık yapamaz. Başkan oyuncunun saygısızlık yapacağını biliyor ve beni tutuyor. Böyle bir şey olur mu?" şeklinde yanıtladı."Yönetimle aramda bir kavga yok"Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimiyle bir sorununun olmadığını anlatarak, "Yeni federasyon başkanı beni istemezse, ona da saygı duyarım. Yönetimle aramda bir kavga yok. İlhan (Mansız) hoca aramızda yok. Bunlara yönetimler karar verir. İstifa da etse, görevinden de alınsa bunlara yönetimler karar verir. Sosyal medyada tozu dumana katıp, bizi yok etmek isteyenler, meydan çamura bulanınca orada kalır." değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş taraftarlarının sezonun ikinci yarısında kendisini tribünlere çağırmadığını ve bunu da normal karşıladığını aktaran Şenol Güneş, "Milli takım kenara atılacak bir yer değil. Herkesin koşa koşa gideceği bir yerdir. Taraftar bana fazlasıyla destek verdi. Takımına destek olan, benim gurur duyacağım bir taraftar. Sevgiyi hep yaşıyorum. Beşiktaş taraftarı beni seviyor. Saha sonucundan ben sorumluyum. Onun için kızıyorlarsa, helal olsun. Keyifli futbol olmamasından rahatsızım." şeklinde konuştu."Bir takım birden düşüyorsa, ekonomik kriz birinci sebeptir"Tecrübeli teknik adam, ekonomik sorunların takım performansını etkilediğini vurgulayarak, "Bir takım iyi giderken birden düşüyorsa, ekonomik kriz birinci sebeptir. Biz çözümün ne olduğunu bilmiyoruz. Oyuncu iyiyken bir anda düşüyorsa, fiziksel tarafı da ekonomik sebepleri de vardır. Sorumluluk taşımak kolay değil." şeklinde konuştu.Milli takımdaki görevine federasyondaki mevcut personelle devam edeceğini anlatan Güneş, haziran sonrasında yeni bir düzen kurmak istediğini söyledi.Beşiktaş'tan iyi bir izlenimle ayrılmak istediğini aktaran Şenol Güneş, "Buradan iyi izlenimle ayrılma isteğim var. İyi futbol ve iyi sonuçla olmalı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını galip bitirseydik, moral olarak daha iyi durumda olacaktık. Bu beni de etkiliyor. Şampiyon olunca da abartı olmamalı, kaybedince de abartı olmamalı." şeklinde görüş belirtti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için kendisiyle yapılan görüşme hakkındaki açıklamasını da değerlendiren Güneş, "Kimseyi kandırmadım, kullanmadım, dümen çevirmedim. Gizlice görüşülme konusunu bana sormayın. Kim demişse ona sorun." yanıtını verdi.Beşiktaş Kulübü yönetiminde kendisini istemeyenlerin olduğunu hissettiğini dile getiren Güneş, "İki yıllık mukaveleyi imzalamıştım ama henüz devreye sokulmamıştı. Mart ayına hep karşı çıktım. Yönetimde bildiğim kadarıyla istemeyenler vardı. Hissettiğim bu." açıklamasında bulundu.Birlikte çalışma duygusunun önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Hoca ile yönetimin uyumu çok önemli. Beşiktaş'ın başarılı olma mecburiyeti var. Önemli olan birlikte çalışma duygusunu oluşturabilmek. Ben buraya gelirken de istemeyenler vardı. Daha sonra hak etmediğim övgüler de oldu. Sahiplenme duygusu çok önemli." diye konuştu."Hedefim, milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmasıdır"Güneş, Arda Turan, Volkan Demirel ve Burak Yılmaz gibi isimlerin milli takımda yer alıp almayacağına yönelik soruya, "Önümüzdeki cuma günü kadro açıklanacak. Kendine, kuruma olumlu katkısından çok olumsuz katkısı olacaksa, olmayabilirler. Milli takıma gittiğimde tek başıma karar vermeyeceğim. Eldeki kadronun yarışmasını istiyoruz. En büyük hedefim, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmasıdır." cevabını verdi.Süper Lig'de bu hafta Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta taraftardan yana bir çekincesi olmadığını da söyleyen Güneş, "Bazen bu ayrılıklar olur. Burada bir rahatsızlığım yok ama işleyişte rahatsızlığım var. Taraftar bugüne kadar yaptığı gibi kendine yakışanı yapacaktır." ifadelerini kullandı."Samimiyetsiz samimiyeti sevmem"Şenol Güneş, samimiyete büyük önem verdiğini dile getirerek, "Çalıştığın yerde açık ve samimi olacaksınız. Samimiyetsiz samimiyeti sevmem. Benim de hatalarım var. Bazı şeyleri dikkate almayabilirdim. Negredo'yu açıklamayabilirdim. Beşiktaş'ın geleceğini bu toplantıda aramayın, daha çok toplantı yapmamız lazım." şeklinde konuştu.Az parayla çok başarı istendiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Az para, çok başarı ve anında yapı isteniyor. 4 yılda yine çok şey oldu. Başarısızlıkları ben sahipleniyorum. Başarıyı herkes alsın. Gerekenleri üslubunda konuşursanız, çağ atlarız. 'Yöneticilerden dolayı gidiyor.' derseniz, yöneticiye de haksızlık yapılmış olur." diyerek sözlerini tamamladı.(Son)