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Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünürü Emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti.

19.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:55Şenol Güneş'in dünürü son yolculuğuna uğurlandı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünürü Emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti. Gelleci, Giresun'un Espiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da vefat eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünürü emekli Ağır Ceza Hakimi Hayri Süreyye Kelleci (78) son yolculuğuna uğurlandı. Espiye Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kelleci ilçenin Hacıköy köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kelleci'nin cenazesine eski milletvekili Faruk Özak, Espiye Belediye Başkan Vekili Selahattin Hürüz, daire amirleri ve yakınları katıldı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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