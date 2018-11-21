Şenol Güneş'in Kaledeki Seçimi Karius

<div>Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Loris Karius, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'le oynadıkları mücadelede eldivenleri Tolga Zengin'e kaptırmıştı. </div><div></div> <div>Kara Kartal'ın Sivasspor'la Vodafone Park'ta oynadığı mücadelede ise bel ağrıları sebebiyle kadroda yer almayan Alman kaleci, milli arada takımına geri döndü.</div><div></div><div>Teknik patron Şenol Güneş'in Ankaragücü maçında ilk 11'de Karius'a görev vermesi bekleniyor.</div> <div></div><div>(Fanatik)</div><div></div><div></div><div></div><div></div>