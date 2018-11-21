21 Kasım 2018, 12:00
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Şenol Güneş'in Kaledeki Seçimi Karius

Şenol Güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenmanlardaki performansıyla göz dolduran Karius'a Ankaragücü maçında kaleyi teslim edecek.

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Loris Karius, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'le oynadıkları mücadelede eldivenleri Tolga Zengin'e kaptırmıştı. 
Kara Kartal'ın Sivasspor'la Vodafone Park'ta oynadığı mücadelede ise bel ağrıları sebebiyle kadroda yer almayan Alman kaleci, milli arada takımına geri döndü.
Teknik patron Şenol Güneş'in Ankaragücü maçında ilk 11'de Karius'a görev vermesi bekleniyor.
(Fanatik)
Tolga Zengin,Ankaragücü,Beşiktaş,Şenol Güneş

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