Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Loris Karius, ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamamıştı. Bu durumdan dolayı teknik direktör Şenol Güneş'ten medya mensuplarının önünde büyük eleştiri alan Alman kaleci, hocasına yine kameralar önünde yanıt vermişti.

YENİ HOCAYLA YENİ BAŞLANGIÇ

Güneş ile arasındaki soğukluk süren Karius'un, deneyimli hocanın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması sebebiyle mutlu olduğu ve yeni bir teknik adamla yeni bir başlangıca hazır olduğu kaydedildi.

(Fanatik)