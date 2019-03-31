31 Mart 2019, 14:56
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Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!

Şenol Güneş ile arası bozuk olan Loris Karius, tecrübeli hocanın milli takımla anlaşmasına en çok sevinen isim oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Loris Karius, ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamamıştı. Bu durumdan dolayı teknik direktör Şenol Güneş'ten medya mensuplarının önünde büyük eleştiri alan Alman kaleci, hocasına yine kameralar önünde yanıt vermişti.

YENİ HOCAYLA YENİ BAŞLANGIÇ

Güneş ile arasındaki soğukluk süren Karius'un, deneyimli hocanın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması sebebiyle mutlu olduğu ve yeni bir teknik adamla yeni bir başlangıca hazır olduğu kaydedildi.

(Fanatik)

Beşiktaş, Liverpool, Şenol Güneş, Loris Karius, Spor



YORUMLAR (3)
VAY BE: gönderin bu abazan herifi. karılara gol atıyor sadece. aldıgı para haram. livelpoolun besiktasa attıgı 9. gol oldu.
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ZİYAA: Fazla sevinme artist sezon sonu sen de yolcusun süzgeç
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.....: sen sevinsen ne bitti sezon
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