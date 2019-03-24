Şenol Güneş'in Okay Yokuşlu Raporu Ortaya Çıktı

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu için nabız yoklamaya başladı. La Liga'da Celta Vigo forması giyen ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için Şenol Güneş'in, "Alabiliyorsanız alın. Sakın kaçırmayın" şeklinde rapor verdiği ortaya çıktı. Güneş'in, Okay'ı geçen yaz da istediği fakat İspanyollar'ın 6 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği belirtildi.

KÜME DÜŞERSE GELİR

Okay'ın Celta Vigo ile yaptığı sözleşmede küme düşmeye ilişkin özel maddelerin bulunması, Siyah-Beyazlı yönetimi bu transferi bitirmek için harekete geçirdi. 28 haftası geride kalan La Liga'da 17. Villarreal'in 4 puan gerisinde 18. sırada yer alan Galiçya ekibi, kümede kalma savaşı veriyor. Arnavutluk maçında takımın en iyileri arasında yer alan milli futbolcunun bonservisiyle dahi alınabileceği, Fikret Orman'ın da bu transferi çok istediği gelen haberler arasında.

(Güneş)