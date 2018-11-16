Şenol Güneş'in Prensi Güven Yalçın'ın Maaşına Zam Yapılacak

Beşiktaş'ta son lig maçında gol atan 19 yaşındaki Güven Yalçın'ın ayda sadece 8 bin euro kazandığı öğrenildi. Sivas karşısında takımının tek golünü atan ve teknik direktör Şenol Güneş'ten de formayı kapan Güven Yalçın, performansıyla bundan sonraki maçlarda da ilk 11'de oynayacağını gösterdi.

DEVRE ARASINA KADAR İLK 11'DE

Süper Lig'in devre arasında kadar oynanacak 5 maçta da 11'de oynaması beklenen 19 yaşındaki golcünün maaşı, forvet hattında kestiği oyuncuların aldığı ücretle kıyaslandığında, kendi maaşı devede kulak bile değil.

3.4 MİLYON EURO KULÜBEDE

Güven Yalçın'ın 11'den kestiği Larin yılda 1,6 milyon euro, Vagner Love ise yine yılda 1,8 milyon euro kazanıyor. Bir başka deyişle Güven Yalçın toplamda 3,4 milyon euroluk oyuncuları devre dışı bıraktı.

ALDIĞI ÜCRETE ZAM YAPILACAK

Güven'in performansının artması durumunda aldığı ücrette ciddi bir iyileştirme yapılacak.

(Takvim)