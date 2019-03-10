Şenol Güneş Islıklandı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konaspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Teknik Direktörleri Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Müsabaka öncesi kadrolar okunurken sıra Güneş'e geldiği zaman tribündeki bazı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi. Deneyimli teknik adamın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin açıklanmasının ardından bazı taraftarlar Şenol Güneş'in bu kararına sosyal medya üzerinden tepkide bulunmuştu.(İHA)