11 Mart 2019, 10:11
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İstifadan Döndü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından istifa etmeyi düşündü. Soyunma odasına giren Fikret Orman, tecrübeli hocayı istifadan vazgeçirdi.

Beşiktaş- Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetime büyük tepki gösterdi. Maçın son dakikasında Kagawa ile golü bulan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da, tribünlerin tepkisi maçın ardından da devam etti. 90 dakikanın ardından sahaya çıkan ve tribünlerin 'İstifa' sesleri üzerine el sallayıp 'tamam' diyen Şenol Güneş, soyunma odasına girdikten sonra istifa etmeyi düşünüyordu. Bunu açıklamayı planlayan Güneş, Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'nın soyunma odasına gelip yaptıkları konuşmanın ardından fikrini değiştirdi.

"SİZE GÜVENİYORUZ"

Soyunma odasına giden Fikret Orman ve yöneticiler, futbolculara son dakikaya kadar gösterdikleri mücadele için teşekkür etti. Başkan Orman, liderle aradaki puan farkına bakılmadan yarışa devam edilmesini isteyerek, "Futbolda her şey mümkün. Biz bütün maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeliyiz. Bu konuda size ve hocamıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman'ın konuşmasının ardından önce yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, ardından da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve istifa etmeyeceğini belirtti.

Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Şenol Güneş, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (21)
BARAN: Bu karalama kampanyasina destek veren herkesi burdan kiniyorum. Besiktasa gelmis gecmis en iyi Antrenörlerden birisine bu kadar basari yasatmis birisine islik calanlar Besiktasli degildir. Sadece piyondur. Ulan adam Quaresma yi takima kazandirdi be. Hangi macta gördünüz kabinde yerinde oturdugunu. Adam ruhuyla orda. Ayip be. Bir suclu arayacaksaniz müsteriler o zaman yönetimi alin. Adam ne yaptin lan size. o degil suan düsmeye oynayanlar size ne oluyor. Gidin bir mum yakin halinize yanin.
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GÜNEŞLİ GÜNLER İÇİN GÜNEŞ GİTMELİ: şenol hoca takımı gutiye bırakmalı taktik ve teknik çalışmalarda gutinin öngörüleri dikkate alınmalı. şenol hoca beşiktaşı sezon başında bıraktı zaten
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BJK: bi git kurtulalım. . . şimdilik seviniyorum. . . ama milli takımda yapacakların bizi kahredecek. . . sana yakışan tek takım fenerbahçe sen onların kesim küme götürürsün. . .
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TAKA: Taka yapma temel reis
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CO HART: TİYATROCU FENER NERDE GÖREMİYORUM AAAAAA GÖRDÜM KÜME OYNUYOR HAHAHAHAHAHAHA ULEN FENEVVV AZİZ GİTTİ ŞİKE BÜYÜSÜ BİTTİ
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