Şenol Güneş: İyi Niyetli Olunca Allah da Yardım Ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Lens (2) ve Vagner Love kaydetti. Sarpsborg'un golleri ise Muhammed ve Heintz'den geldi.

Maç sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:

2-0'ı da biz yaptık. 3-2'yi de biz yaptık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İzleyenler için heyecanlı ve keyifli bir maç oldu. İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor. Allah da yardım etti.Bütün başarı oyuncularımın. Onların gayreti ile oldu. Buradan bir yolculuk yapacağız. Sonra bekleyip bir yolculuk daha yapacağız ve sabah 8'de ancak Türkiye'de olacağız. Sonra Galatasaray için kampa gireceğiz.