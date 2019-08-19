Haberler» Spor» Haber

Şenol Güneş, Kasımpaşa - Trabzonspor maçını izledi

- Şenol Güneş tribündeİSTANBUL - Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribündeki yerini aldı.

19.08.2019 00:37
Şenol Güneş, Kasımpaşa - Trabzonspor maçını izledi
- Şenol Güneş tribünde
İSTANBUL - Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribündeki yerini aldı.
TFF Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun açılış haftasında Kasımpaşa, taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Güneş'e Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan eşlik etti. 2 isim maçın sonlarına doğru stattan ayrıldı. Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'nın isminin verildiği sezonun ilk haftasında hem Kasımpaşa hem de Trabzonsporlu futbolcular ısınma öncesinde sahaya "Cemil Usta Sezonu'nda bütün takımlara başarılar dileriz" pankartıyla çıktılar. Seremoni öncesinde ise 2 takım futbolcuları 17 Ağustos depreminin 20. yılı için "Afete hazır ol" afişleriyle sahada yer aldı.
Şenol Güneş, Kasımpaşa - Trabzonspor maçını izledi

Şenol Güneş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:28   Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
01:23   Göztepe - Antalyaspor maçının ardından
01:22   Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları
01:22   Alexander Sörloth'un açıklamaları
01:20   Maçın ardından
01:17   Akhisarspor - Adanaspor maçının ardından
01:14   Alexander Sörloth: Galibiyetle dönmek isterdik