Şenol Güneş, kendisini eleştiren Fenerbahçelilere cevap verdi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı sonrası basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak Fenerbahçeli taraftarların bordo-mavi kravat taktığı için kendisine tepki göstermesine cevap veren Güneş, "Türkiye'nin üzüntülü gününde çirkin, magazinsel şeyleri konuşuyoruz. Kravatın maçla ne alakası var. Şirket bana elbise gönderiyor, giyiyoruz yani.Rengini bile bilmiyorum." dedi.

"YAPMAYIN ALLAH AŞKINA"

Basın toplantısına kravatsız geldiği gözlenen Güneş, "Kravattan çok, Fenerbahçe'nin sahasında tüm takım taraftarlarının desteğini örnek göstermek lazım. Kanımız kırmızı. Kanımızın rengini de mi değiştirelim? Yapmayın, Allah aşkına." diye konuştu.

"ÜLKEMİZ YILLARDIR TERÖRLE UĞRAŞIYOR"

Güneş, "Üzgünüz, şehit sayısı fazla. Hiç olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde insan ölmesin, öldürülmesin. Ülkemiz yıllardır terörle uğraşıyor. Bu terörün bir gün bu işi planlayanların elinde olması dileğimdir. Birilerini kullananları, başka zaman kullanırlar. Terörü besleyerek bizim ülkemizde büyütenler, umarım o kanın içinde boğulurlar" diyerek sözlerini noktaladı.