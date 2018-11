- Şenol Güneş, lise arkadaşlarıyla özlem giderdi

18 Kasım 2018 Pazar 16:49



18 Kasım 2018 Pazar 16:49

- Şenol Güneş, lise arkadaşlarıyla özlem giderdiBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Her zaman söylüyorum Hababam Sınıfı aslında bizdik"TRABZON - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 48 yıl önce mezun olduğu Trabzon Lisesi'nde arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Okul anılarından bahseden Güneş, asıl Hababam Sınıfı'nın kendileri olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bugün Trabzon'da lise arkadaşlarıyla bir araya geldi. Güneş, arkadaşlarıyla okul yıllarındaki anılarını paylaşırken o dönem futbol oynadığından devamlı maçlara gitmek zorunda kaldığı için yok yazıldığını ancak bu sorunu arkadaşının uyanıklığı sayesinde giderdiğini esprili bir şekilde anlatırken o günleri tekrar yaşadı.Trabzon Lisesinde 48 yıl önce mezun olduğu sınıfta arkadaşlarıyla bir araya gelerek ve öğrenci olduğu sırada tekrar yerini alan Güneş çok duygulandığını belirterek bugüne gelmesinde arkadaşlarının çok büyük emeği olduğunu söyledi.Trabzon Lisesi 6 Edebiyat D sınıfından 1970-1971 yılında mezun olan Güneş, nasıl futbolcu olduğunu anlatırken o dönemlerde futbolcuların pek sevilmediğini söyledi."48 yıl sonra bir araya gelmek kolay bir iş değil"Hababam Sınıfı'nın olmadığı dönemde kendi sınıflarının Hababam Sınıfı olduğunu belirten Güneş, "Bugün çok daha heyecanlıyım. Hayat bizi öyle bir sınıfa getirdi ki, hayat bize her şeyi tanıştırdı orada. İngilizce, Almanca, yaşı büyük, yaşı küçük, kızı erkeği, hep beraber burada okuduk. O zaman Hababam Sınıfı yoktu. Her zaman söylüyorum Hababam Sınıfı aslında bizdik. İlginçtir o dönemde olan arkadaşlarımızın bir çoğu ile beraber olduk. Ancak bir çoğunu hiç görmedik. 48 yıl hiç görüşmediğim arkadaşlar var. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız için çok üzgünüz. Bugün çok önemli bir gündü. 48 yıl sonra bir araya gelmek kolay bir iş değil. Arkadaşlarımın bende emeği çok fazla ama onlar farkında değil. Bunu duygusal anlamda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Biz bir aileyiz, kardeşiz. İçimizde hakimi, polisi, devlet memuru, iş adamı, sanatçısı, sporcusu hepsi çıkabilirdi, çıktı da. Öyle bir sınıftık. Tesadüfen hasbelkader o zaman sevilmeyen, istenmeyen ve futbolcuların işi gücü olmadığı dönemlerde biz tesadüfen çıktık. Benim futbolcu olmamda buradaki arkadaşların hepsinin katkısı var. Okuldayken maçlara gidiyordum, devamsızlığım söz konusuydu. Hoca sınıfı sayıyordu, burada birisi vardı, nasıl tamam diye çıkışıyordu. Sınıfta olan kızlardan bir tanesini yok sayıyoruz. Onu da maşallah arkadaşım Güven çok iyi yaptı. O günün yanlışı idi ama bugün benim kaderimi etkilediği için önemli bir işti. Güzel günlerdi. Allah bize sağlıklı günleri gösterdi. Nice 48-50 yıllara diyorum. Hepinize Allah uzun ömürler versin. Buradan çok insan yetişti. Trabzon Lisesi çok büyük bir lise, bunu kabul etmek lazım. Zaten Türkiye'de sayılı liselerden bir tanesi" dedi.Güneş daha sonra sınıfta öğrencilere hitaben bir konuşma yaparken kendisinin öğrencilik yıllarında çok utangaç birisi olduğunu belirterek Sosyal Bilimler Öğretmeni olmasına rağmen matematik ve fen bilimlerine daha yatkın olduğunu söyledi.Güneş ziyareti sırasında okulda öğrenim gören, aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.