Şenol Güneş, Maç Sonunda Takımı Tribünlere Götürdü ve Taraftarlardan Özür Diledi

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından tribünler başta yönetim ve Başkan Fikret Orman olmak üzere futbolcuları protesto etti. Maçın ardından tribünlerden büyük tepki gelirken Ricardo Quaresma takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istemedi ve takımı tribünlere götürmek istedi.

ŞENOL GÜNEŞ ÖZÜR DİLEDİ

Quaresma'nın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş de futbolcuları sahaya çağırdı. Takım sahaya geri dönerken, Şenol Güneş tribünlere el sallayarak özür diledi.