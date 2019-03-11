Şenol Güneş, Maç Sonunda Yorumcu Reha Kapsal'a Patladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken beIN Sports yorumcusu Reha Kapsal'a tepki gösterdi.

Şenol Güneş'in röportajından önce yorumlarda bulunan Reha Kapsal, Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş arasında sözleşmedeki bir maddeden dolayı ayrılık yaşanmadığını dile getirdi.

Reha Kapsal'ın bu açıklamalarına yanıt vererek söze başlayan Güneş adeta ünlü yorumcuyu topa tuttu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Para yüzünden ayrılmıyormuşum. Az evvel arkadaşlar konuşuyor yanlış biliyor. Bizim namusumuz paradan daha önemlidir. Öyle kamuoyu oluşturmaya gerek yok. Burada kalmamız para konusu değil. Biz gideriz de kalırız da önce dikkat etmek lazım konuşurken."

"NE BİLİYOR DA NE KONUŞUYOR"

"Biraz dikkat etsinler. Kamuoyu oluşturmayı ortadan kaldırsınlar. Ne biliyor da ne konuşuyor. Bu bir sonuçtur. Bugünkü durum iyi bir durum değil buna vesile olmak istemem. Beni seven de tersine bağırsa ne olacak?"

"TEZGAHI YAPANLAR SANA DA YEM Mİ ATTILAR?"

"Futbolla alakalı şeylerin dışına çıktı, insanla ilgili şeylerin ahlakın dışına çıktık. Çok sinirliyim. Sen beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun ama geçmişi bırak, buraya bak. Tezgahı yapanlar sana da yem mi attılar? Başka şey için arıyorsun, arasana hocam tazminat mı var diye?"

Reha Kapsal

"TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR DİYE GİTTİM"

"Geldiğim zaman taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Olumsuzluk gösteren taraftarları, olumluların bastırması lazımdı, ben buna kırıldım. Hoca olarak ben gidersem, başka hoca gelecek."

"BIRAKTIĞIMIZ İZLER OLUMSUZ KALSIN İSTEMİYORUZ"

"Önceki yanlışları zaten konuşuyoruz. Burada attığınız her nifak tohumu gelecekte volkan gibi patlar. Bıraktığımız izler geleceğe olumsuz kalsın istemiyoruz. Tepkilere duygusal olarak katılıyorum. Oyun eleştirisi mi, niyet eleştirisi mi? Orada karışıklık olmasın."

REHA KAPSAL'DAN YANIT, ÖNDER ÖZEN'DEN TEPKİ

Reha Kapsal da bu açıklamaların ardından Şenol Güneş'e yanıt verirken "Ben Şenol hoca için bir şey var mı dedim. Kesin var demedim.Geçmişten alacağı ya da tazminat maddesi olabilir mi? dedim. Kesin böyle bir madde var demedim. Bundan oyunu okumak değil. Benim söylediğim ayrı bir cümle. Tekrarı rejide vardır. İkisi farklı olay. Böyle bir şey var mı acaba, yoksa oyunu zaten konuşuyoruz. Biz futbol adamıyız. Kimsenin ne kazandığı beni ilgilendirmez, kimseyi de ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

Bir başka yorumcu Önder Özen de Şenol Güneş'in isim vermeden yaptığı yorumlara tepki gösterirken "Şenol hoca iki seferdir stüdyoya dalıyor. Biz de onun gibi doğduk. Fenerbahçe'de şahane bir maaşım varken istifa ettim. Beşiktaş'tan da istifa ettim. 2,5 sene bir gazeteci yazar diye kulübe uğramadım maaşımı almaya. Kulüp unuttu çünkü çok yüksek değildi benim param. Çok büyük paralarla çalışmadım. Hoca da bir isim söylesin de bilelim. Beşiktaş üstüne hesaplar falan. Hesap yapacak adam istifa eder mi? Ben de alınıyorum ama"" diyerek şeklinde konuştu.