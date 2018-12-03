Şenol Güneş: "Maçtan Önce Fatih Hoca'yla Konuştum"

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park
'ta oynanan ve 1-0 kazandıkları Galatasaray
derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.Şenol Güneş'in maç sonu ilk açıklamaları şöyle:
"Kazanmak önemli ama nereden baktığımıza bağlı. Neyi kazandık? Maçı kazandık, 3 puanı aldık, bu sevindirici. Yoğun bir seyahatten geldikten sonra burada sürenin kısa olduğu dönemde oynamak kolay değil. Aynısı Galatasaray için de geçerli ama onlar 1 gün daha önde, avantajlıydı, yakın bir yerden geldiler. Fiziksel yorgunluğu şikayet olarak pek kullanmadım ama niye söylemek istiyorum, ihtiyaç bu."
"Arkadaşlara söyledim, sağ olsunlar hepsi futbol adına çok şeyler yapmak istiyorlar, hevesleri heyecanları. Hele Türk futbolu adına, yayıncı kuruluş için de önemli. Futbol
güzel ve keyifli oynanmalı. Bunun aktörleri var, medya, yöneticiler, yayıncı kuruluş, her şey. Ama bir de birçok görüşüne katılıyorum onların ama katılmadıklarımdan bir tanesi; biriyle ilgili suçlama yaparsanız konuyu dağıtıp onu kişiselliğe dönüştürmemek lazım. Bu hem kendilerine hem bize saygısızlık olur."
"Maçtan önce Fatih Hoca
'yla konuştum"
"Bizim de ailelerimiz var. Oyunda oynamayan oyuncularla ilgili eleştiri yaparken bunu başka boyuta getiriyorlar. Sebepleri için ben arkadaşların hepsini tesise bekliyorum. Türk futbolu için ihtiyaç var, onlar bizden küçükler daha çok. O çözümleri de üretebiliriz, futbolun ihtiyacı var. Maçtan önce Fatih Hoca'yla da konuştum, idari, teknik, psikolojik, birçok konu var ama onlar üzerinde kişiler üzerinden gidiyoruz."
"Maçtan önce öyle bir görüntü vardı, beni seven herkes attı mesaj. O yüzden bunu ulaştırmak istedim, bu doğru değil, bu kin ve nefreti getirir. Çözüm üretmez. Bir araya gelmek istiyorsak bu bakışla değil. Teknik eleştiriye katılıyorum. Bilgilendirmek için söylüyorum Lens'in oynaması mucizeydi, mecbur kaldım koydum oyuna, keşke hiç koymasaydım. Bir gidiyor, daha gidecek hali yok, çok yoruldu, sakatlığı var, batma devam ediyor ama hızlı oyuncuya ihtiyacım vardı."
"Zaten 10 günlük idmanı yoktu, geldi oynadı. Gökhan Töre
, Gökhan Gönül
dün ter idmanına çıktı. Bunları bilmeden konuşmak hiç doğru değil. Burada idman yapan Atiba daha iyi gözüktü ama yerine Vagner veya Quaresma
ile başlayabilirdim, Quaresma beklentimden az oynadı. Medel az oynadı, beklediğimin altında. Necip, Dorukhan daha dinamik oynadı. Dinamik oyuncuları geriden bozmadan oynatmaya çalıştım. Ha çok kaliteli maç olmadı, katılıyorum ama bizim kazanmamız kimseyi rahatsız etmesin, bugünkü oyun onu gerektiriyordu."
"30 dakika tempo yaptıktan sonra rakip de oyun anlayışımızdan sonra oyun kurmaya değil uzun top atmaya çalıştı. Bizim burada da sıkıntılarımız var çünkü kafaya çıkan oyuncuları var, daha sonra bunu ikili üçlü yaptılar, dönen topları almak durumundaydık. İlk yarıda bunu iyi yapıp rakibi hiç kalemize yaklaştırmadık. İkinci yarı böyle pozisyonlar oldu. Kazanabilirlerdi, biz kaybedebilirdik. Bunların hepsi var futbolda, kazandığımız için söylemiyorum."
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Fatih Hoca,Galatasaray,Beşiktaş,Şenol Güneş
03 Aralık 2018 Pazartesi 02:02