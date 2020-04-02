Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Şenol Güneş, kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.
02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:45
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.
TOPLAM RAKAM 500 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ
"Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan itibariyle 1 milyon 830 bin 79 SMS ile destek olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 529 bin 912 TL'ye ulaştı.
Etiketler: Şenol Güneş, Spor
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