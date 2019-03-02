Şenol Güneş, Milli Takım ile İlgili Gelen Soruya Sert Bir Cevap Verdi

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor'un gollerini 57. dakikada Kravets ve 62. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 37. dakikada Atiba Hutchinson ve 90. dakikada Caner Erkin'den geldi.

"AÇIKLAMA YAPACAK BİR KONU YOK"

Mücadele sonunda bir muhabirin "Milli takım ile ilk görüşmeyi ne zaman yaptınız?" sorusuna Güneş, "Şu an açıklama yapacak bir konu yok. Milli takım haftası gelsin, o zaman veya boş bir zamanda konuşulur. Maç oynamışız ve 2-2 bitmiş. Bunu kapatalım. Ya da maçı kapatalım, onu konuşalım. Benim de işime gelir. Daha önce konuştum. Size sezon sonunda anlaşabileceğimi söyledim mi? Aynı şeyi sorup, aynı cevabı alıyorsunuz. Ben gereksiz ve anlamsız buluyorum. Zaten açıklama yapmışlar." dedi.

"LÜTFEN BİRAZ SABIRLI OLUN"

Tecrübeli tekik adam, "Her gün bir kavga etmek istiyorlar. Ben bu kavganın içinde olmak istemiyorum. Net söylüyorum. Armut ile elmayı toplayan arkadaşlar, toplamaya devam etsinler. Maç oynanmış, tek sorunuz bu. Gizli bir şey yok. Söylenecek her şeyi söylemişim. Lütfen biraz sabırlı olun." diye konuştu.