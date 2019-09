"Yarın güzel bir oyun ve gol atmayı bekliyoruz"

"Andorra ve Moldova'nın genel oyun felsefeleri aynı"

"Emre, Nazım, Ozan, Dorukhan ve Yusuf'un durumları iyi"

"Kendimizi kazanmak için sahaya hazırladık"

"Tüm Türkiye arkamızda"

"Kimseye hainlik yapmak istemiyoruz"

"Tüm oyunculardan memnunum"

"Yeni isimler bizimle olabilir"

Mert Günok: Umarım 3 puanı alıp ülkemize döneriz

"Halkımızın desteği bizim için itici güç"

"Her takıma aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz"

Serhan TÜRK/ KİŞİNEV - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takım maç kazanmak için sahaya çıkar. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz, yarın da aynısını yapmaya çalışacağız. Oyuncuların da niyetinin aynı olduğunu düşünüyorum" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6'ncı maçında yarın Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Mert Günok, Zimbru Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Andorra ve Moldova'nın benzerlikleri olan takımlar olduğunu belirten Şenol Güneş, "İki maçın da çok benzer tarafları var çünkü iki takım da savunma tarafı iyi olan ve kontra atağa çıkmaya çalışan takımlar. Andorra'nın farkı ise daha az kontra atak düşünen ve maç kazanma konusunda sıkıntısı olan bir takım. Moldova 10 kişi kaldığı maçta Andorra'yı yenmişti, zor bir maçtı. Genel oyun felsefeleri aynı" ifadelerini kullandı.

"YARIN GÜZEL BİR OYUN VE GOL ATMAYI BEKLİYORUZ"

Güneş, Andorra maçında gollü galibiyet dışında oyuncuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, "İlk dakikadan itibaren çok gol pozisyonu oldu. Ben İzlanda-Moldova maçını izledim. 30'uncu dakikaya kadar pozisyonu yok İzlanda'nın. Bize karşı 2-3 pozisyonu vardı 30'uncu dakikada gelen ilk top gol oldu. Futbol ilginç bir oyun o yüzden nereden baktığınıza dayalı. Tabi sıkıntılı bir galibiyet diyoruz, kaçan goller, şanssızlık, becerisizlik, hepsi söylenebilir. Ancak 0-0 kaldığınızda bunun savunması olamazdı. Geride kalan bir maç oldu, gollü kazanma dışında yapmamız gereken şeyleri yapmaya çalıştı oyuncularımız. Yarın güzel bir oyun ve gol atmayı bekliyoruz" dedi.

"KASIMPAŞA'NIN ZEMİNİ ÇOK DAHA GÜZEL"

Vodafone Park zemininin çok bozuk olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Oynanan maçlarda saha zemini olarak en bozuğu görünüyor. Topun akıcılığı yoktu. Seken top, hızlı oynama anlayışına engel oldu. Bunları bir mazeret olarak kullanmamalıyız tabi. Şu anda o zeminde oynamak istemem. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM MAÇ KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"

İyi yolda olduklarını düşündüğünü ifade eden Güneş, "Fransa maçı geride kaldı. Dünya tarihinde bütün takımlar büyük maçları kazanıp, küçük maçları kaybedilir. Biz şu an olumsuz bir durumda değiliz. Deplasmanda bir İzlanda mağlubiyetimiz var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım oynayarak gelişerek bir kadro haline dönüşmeye çalışıyor. Yenileri gelebilir, bugünküler devam edebilir. Şu anda bizimle olmayan birçok düşündüğümüz oyuncu var. Bunlar bir şekilde oynayacaklar. İdeal bir 11'i tam olarak sahaya sürmüş değiliz. Oyuncular da bir rehavet yoktu, iştah vardı ve kazanmak için oynadılar ancak oyundaki performansları yeterli değildi. Sezon başındayız, form grafikleri bir süre sonra ortaya çıkar. Milli takım maç kazanmak için sahaya çıkar. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz, yarın da aynısını yapmaya çalışacağız. Oyuncuların da niyetinin aynı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"EMRE, NAZIM, OZAN, DORUKHAN VE YUSUF'UN DURUMLARI İYİ"

Şenol Güneş, maç oynamasına engel durumu bulunan oyuncunun olmadığını söyleyerek "Buraya gelen oyuncularda çok büyük sıkıntı yok. Sadece Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazm vardı o da ciddi boyutta görünmüyor. Onun dışında maç oynamayı engelleyen bir durum yok. Nazım, Ozan ve Dorukhan'da da sıkıntı yok. Yusuf'un da kaşına bir dikiş atıldı ama futbol oynamasına engel bir durum yok. Kafamızda hayali bir takım var ama bunu gerçek manada yarın değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

"KENDİMİZİ KAZANMAK İÇİN SAHAYA HAZIRLADIK"

3 puana Moldova'dan daha fazla ihtiyacı olduklarını söyleyen ve bunu yarınki maçta sahada göstereceklerini ifade eden Şenol Güneş şunları kaydetti: "Tarih her gün yeniden yazılıyor. Moldova takımı, iyi bir takım. Tarihe takılı kalmamamız gerekiyor. Yeni bir hocaları var, o da eski bir kaleci. Tecrübeli 73 yaşında. Kadro içerisinde bazı değişiklikler oldu. Daha önceki maçalara göre değerlendirmek yanlış olabilir. Maçın sonucunu bilemeyiz ama biz kendimizi kazanmak için sahaya hazırladık. Rakibimizin gücünü biliyoruz, onların emeğine saygı duyuyoruz her takımı ciddiye alıyoruz. Rakibimizin savunma anlayışı, fizik gücü, kontratağa çıkma özelliğini biliyoruz. Ancak ne olumsuzluk varsa bize mani olmayacak. 3 puana ihtiyacımız var. Moldova için de kazanmak önemli ama bizim hedefimize gidebilmek için daha fazla ihtiyacımız var bunu da maçta göstereceğiz."

"KİMSEYE HAİNLİK YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Tüm Türkiye'nin arkalarında olduğunu vurgulayan Güneş, "Benim bir sıkıntım yok. Sadece müsabakaya hazırlanıyoruz. Andorra maçından önce o maçı kazanmak için hazırlandık. Maçtan sonra da bu maça hazırlanıyoruz. Tüm Türkiye arkamızda. İşimizi iyi yapıyoruz kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. Biz buradayız. Yorulduğumuz bir gerçek, yorulacağız. Takımımıza güveniyoruz. Yarın da iyi bir oyun bekliyorum. Oyun olarak o beklediğimiz olmasa bile kazanmak istiyoruz" dedi.

"TÜM OYUNCULARDAN MEMNUNUM"

Maç performanslarının farklı olabileceğini ifade eden Şenol Güneş, "Dizilişler önemlidir ama asıl önemli olan oynayacağınız futbol yapısıdır. Defansımız, kalecilerimiz, forvetimiz, orta sahamız tüm oyunculardan memnunum. Ama iyiyiz derken en iyiyiz demiyoruz. Biz daha da üstüne koymak istiyoruz. Fransa'yı yenince dünya 1'incisi olmuyorsunuz. Bütün oyuncular futbol oynamak istiyor ve maçı kazanmayı hedefliyor. Cenk takımında hiç oynamadı. Antrenman yapıyorsunuz ama maç performansı farklı olabilir. Güven oynuyor ama o da kendisine güven açısından sıkıntı yaşıyor. Kenan da bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Karar vereceğiz" şeklinde konuştu" diye konuştu.

MERT GÜNOK: UMARIM 3 PUANI ALIP ÜLKEMİZE DÖNERİZ

Fransa maçından sonra rehavete kapılmadıklarını belirten Mert Günok, "Fransa maçı sonrasına rehavet diyemeyiz aslında. Üstünden vakit geçti. Andorra karşısında çok gol kaçırdık, gol bulabilsek daha iyi bir skor olabilirdi. Günün sonunda gelen 3 puan bize galibiyeti getirme adına önemliydi. Biz de stada gelen taraftarlarımıza ve halkımıza daha gollü bir galibiyet hediye etmek isterdik. Galibiyet için gerekli olan 3 puanı kazandık. Son dakikada gelmesi bizde ayrı bir sevinç oluşturdu. Eğer maç 0-0 bitseydi bizde yıkıcı bir sonuç oluştururdu" dedi.

Her takıma aynı ciddiyetle hazırlandıklarını ifade eden Günok, "Kendi gücümüzün farkındayız. Bütün rakiplerimize olduğu gibi Moldova'ya da saygı duyuruyoruz. Hücum hattında ya da 11'de kimin oynadığı önemli değil. Her takıma aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Yarın da sahada aynı şekilde olacağız. Özgüvenimiz yerinde umarım 3 puanı alıp ülkemize döneriz" şeklinde konuştu.

Mert Günok, taraftarın desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Hocamızla beraber başladığımız ilk maçtan itibaren halkımızın arkamızda olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Her maç öncesi bunu sosyal medya ve medya aracılığıyla hissedebiliyoruz. Bütün halkımızın bize atmış olduğu mesajlar ve göstermiş oldukları sevgi itici bir güç oluyor. Yarın ve ondan sonraki maçlarda da bu desteği bilerek çıkacağımızı biliyoruz. Uzun süre sonra bu desteği arkamızda görmek bizim için itici bir güç oluyor."

Milli takım kalesinde güzel bir jenerasyon olduğunu kaydeden Günok, "Kalecilik, zor bir mevki. İlk 11'de tek bir oyuncu o mevkide oynuyor. Ancak tüm kalecilerin ve arkadan gelecek diğer kalecilerin de iyi olması gerekiyor. Güzel bir jenerasyon var. Bu rekabet milli takım kalesine de olumlu bir şekilde yansıyor. O oynayan her kimse formayı aldığında elinden geleni yapıyor. Bu da halkımıza ve milli takımımıza olumlu bir şekilde yansıyor" diye konuştu.

Öte yandan A Milli Takım, yarın Moldova karşısında oynayacağı maçın hazırlıklarını Zimbru Stadı'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şenol Güneş'in açıklamaları

Mert Günok'un açıklamaları

Antrenmandan detaylar