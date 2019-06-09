Şenol Güneş: Moral ve güven kazandık; Deschamps: Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak maçı kazandı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa
'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı
'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek, "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik" dedi.
Güneş, Konya
Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konya'da güzel bir atmosferde mücadele ettiklerini söyledi.
Kaynak: Euronews.com
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