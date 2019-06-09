09.06.2019 10:08
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Şenol Güneş: Moral ve güven kazandık; Deschamps: Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak maçı kazandı

Şenol Güneş: Moral ve güven kazandık; Deschamps: Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak maçı kazandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, "Moral ve güven kazandık. Tekrar o umutları tazeledik" dedi. Fransız teknik adam Deschamps ise, "Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı" dedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek, "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik" dedi.

Güneş, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konya'da güzel bir atmosferde mücadele ettiklerini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com
Futbol, Avrupa, Fransa, Spor

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