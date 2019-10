Şenol Güneş: "Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı"İSTANBUL - Arnavutluk maçında bordo-mavi kravat taktığı yönünde gelen eleştirilere cevap veren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, " Fenerbahçe Stadı'na tüm taraftarın desteğini örnek göstermek lazım. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı" dedi.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, evinde Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların hocası Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Öncelikle karşılaşmada taktığı kravatın bordo-mavi olmasına değinen Güneş, "Türkiye'nin en üzüntülü olduğu dönemde anlamsız bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken kıyafetlere giriyoruz. Sponsor veriyor biz giyiyoruz. Aklımızdan ucundan geçmez, kravatın ne anlamı var maçla" diye konuştu."Zor bir maç oynadık"Stresli ve zor bir maç oynadıklarını dile getiren Şenol Güneş, "Böyle zor maçları geçmek önemliydi. Geçen maçta da böyle zorlandık ve yine aynı şekilde golü bulduk. Oyundaki eksiklerimizi oyuncularınız kazanma hırsıyla gidermeye çalıştık. Pas yüzdemiz fazla değildi, gergindik. Pozisyonlar az bulduk ama bulduklarımızı değerlendiremedik. Müsabaka olarak çok analiz yapmak yerine mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. İsteğimiz gerginliği ön plana çıkardığı için oyun akıcılığı olmadı. Daha önce kazanmışız, kaybetmişiz onlara bakmıyoruz. Bu maçı unutup bir an önce Fransa maçına hazırlanmalıyız. Berabere kalmak istemem. Ama beraberliğinde yeteceği bir maç. Futbol adına iyi şeyler yapıp dönmek istiyorum" şeklinde konuştu."Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin"Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımız için üzgün olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol yorumunu yapmadan şehitlerimizden ülkemizin insanının hayattan göç etmesinin konuşulmasından yanayım. Üzüntümüz sonsuz. Ülkemizin neresinde olursa olsun askerimiz, sivil insanımız bizim evladımız. Üzgünüz maalesef şehit sayımız fazla. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin ama ülkemiz yıllardır terörle uğraşıyor. Böyle bir dönemde maç yapmak zor. Bu terörün bir gün bunları planlayanların evinde olması benim dileğimdir. Ülkemizde ırk, dil ayrımı yapmadan herkes birlikte yaşamaya hazırız. Terörü bizim ülkemizde büyütenler inşallah o kan içerisinde boğulsunlar" ifadelerini kullandı."Fransa maçı farklı olacak"14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fransa mücadelesine de değinen Güneş, şunları söyledi:"Fransa maçında puan savaşını düşünmeden kendi oyunumuzu oynayacağımız bir maç olacak. Bu maçta; 'ya kaybedersek' korkusu vardı. Bir an önce şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız vardı. İliklerine kadar bu ülkeyi mutlu etmek istiyorlar. Beklenti büyüdüğü için belki de burada hata yaptık. Bir an evvel maçı alma düşüncelerimiz gerginliği arttırdı. Fransa maçı farklı olacaktır. Onlar da güçlü bir rakip ve sahasında oynayacağız.""Kısır bir maç oldu"Arnavutluk'un genel olarak istekli bir görüntü ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Rakibe hücum ettiğimizde çok top kayıpları yaptık. Yön değiştirmede eksiklerimiz oldu. Pas yüzdemizin daha iyi olması gerekirdi. Hücum etmek, gol atma isteği bireysel hareketleri de ön plana çıkardı. Kaybettiğimiz toplar sonrası rakibe pozisyonlar verdik. Bunlar eksikliğimizdi. Oyuncu formatı olarak böyle oynadık. Dolayısıyla kısır bir maç oldu ama kazanmak önemliydi ve kazandık" dedi."Değişimler yaşanacak"Milli takımda kadro değişikliğinin olup olmayacağı yönünde gelen bir soruya ise Şenol Güneş, "Değişim olmalı, olacak da. Avrupa Şampiyonası'na gittikten sonra bu gurubun arkasında yenileri de gelecek. Bu tip maçları kazanmak önemli. Katıldığımız zaman bu tecrübe ikiye katlayacak. Oyuncuların hepsi savaşçı, iyi niyetli. Hatalarımız ve artılarımız da var. Ama biraz daha soğukkanlı olmak zorundayız. Oynayacağımız oyunu daha geliştirebiliriz. Maçtan önce medya, taraftar herkes çok yardımcı oldu. Fenerbahçe Stadı'na tüm taraftarın desteğini örnek göstermek lazım. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı" açıklamasında bulundu.