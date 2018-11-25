Şenol Güneş Nikah Şahitliği Yaptı

Beşiktaş
camiası, Ebru Ünal ve Hüseyin Erdinç Gültekin'in nikahında bir araya gelirken, Teknik Direktör Şenol Güneş
ve yönetici Ahmet Kavalcı
çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün avukatlarından Ebru Ünal ile Futbol
A Takım İdari Sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin, bugün dünya evine girdi. BJK
Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular, çiftin bu mutlu gününde yanında oldu.
Kavalcı ve Güneş, nikah şahitliklerini yaptıkları Ebru-Hüseyin Erdinç çiftini tebrik ederek mutluluklar diledi. - İSTANBUL
Şenol Güneş
25 Kasım 2018 Pazar 21:52