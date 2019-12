Şenol Güneş: "Ortak hayalimiz final olsun"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) hedeflerine ilişkin, "Gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum ama keşke final oynasak. Bunu hayal ediyorum. Bunu herkes istiyor. Ortak hayalimiz bu olsun." dedi.Şenol Güneş, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, EURO 2020 Elemeleri süreci ve şampiyonadaki hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Güneş'in yanında, yardımcı antrenörleri Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek de yer aldı.Toplantıyı, salonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF'nin genel sekreteri Kadir Kardaş, icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile sponsorluklar ve pazarlama sorumlusu Alkın Kalkavan da takip etti.EURO 2020'ye katılım sürecini anlatan video gösterimiyle başlayan toplantıda Güneş, sözlerine medya mensuplarına teşekkür ederek başladı.Şampiyonaya katıldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Güneş, "Birlikte yola çıktık, 'milli takım ortak değerimiz' dedik. Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Bir kez daha anladım, her sonuç bir başlangıç oluyor. Başlarken Antalya'da kalabalık vardı, şimdi bitişte yine kalabalık var. Bugün bir sonucu paylaşmak için buradayız ama yeni bir başlangıç olacağını da düşünüyorum." diye konuştu.Milli takımın iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:"Ülkemizin tepesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan en uzak köşedeki bireyin sevgisi, samimiyeti sebebiyle herkese teşekkür ediyorum. Martta Yıldırım Demirören yönetiminde göreve başladık, şimdi Nihat Özdemir yönetimi ile beraberiz. Daha önceki yönetime bana bu görevi verdikleri için teşekkür ediyorum. İki görevi yapmama konusunda da sonuç iyi olunca insanların hata yaptığını düşünüyorum. İlke olarak aynı yerdeyim. Prensiplerime ters gelse bile kabul ettim. Her şeye rağmen o günkü Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a da teşekkür ederim. Kendisi bana yardımcı olacağını söyledi. Teşekkürlerimiz çok geniş, herkes bu teşekkürü fazlasıyla hak ediyor."Güneş, ay-yıldızlı takımda kendisinden önce görev yapan teknik adamlara ve altyapı antrenörlerine de teşekkür etti.Milli takımda oyuncu grubunun başarıyı gördüğünü ama başarısızlığı da göreceğini vurgulayan Şenol Güneş, şunları aktardı:"Takım olarak geldiğimizde UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştük, 41. sıraya düşmüştük. Türk halkı milli maça gelmeme olumsuzluğunu yüksek sesle dile getiriyordu, milli takıma sempati kaybolmuştu. Bunların hepsini aştığımızı düşünüyorum. Ben demedik, biz dedik, haberi yapanın da televizyon sahibinin de herkesin katkısı olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri ziyaret ettik, herkesin fikrini ve gönlünü de aldık. Yine aynı şeyi yapacağız. Ekibimde herkes, herkesin olağanüstü çalıştığı analizler yaptık, araştırdık, tartıştık, konuştuk, her işin perde arkası önemlidir. Biz bunları pek dile getirmeyiz ama biz onlara teşekkür ediyoruz. Eski ve yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre (Belözoğlu) ve Burak (Yılmaz) burada çok olağanüstü örnek davrandılar. Sorunları değil, çözümleri aradılar. Sorunu çözmesi gerekenler şikayet etmeye başladığı zaman hiçbir üretim olmaz. Dokuz ayda bunlar oldu. Olağanüstü bir gayretle oldu."Taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "Cumhurbaşkanı'mız da taraftar. Andorra maçıydı, onun o halini gördükçe... En yetkilisi de yetkisizi de aynı duyguyu paylaştı. Onun için benim gözümde ayrı bir değeri vardır. Cumhurbaşkanı'mız da ben de siz de taraftarız. Hepsi alkışı hak etti. Hem içeride hem dışarıda bize destek oldu. Anadolu seyircisi olağanüstü bizi bağrına bastı, oraya tekrar döneceğiz. Anadolu bizim bağrımız, doğduğumuz yer. Uzun süredir maç oynanmayan İstanbul'a geldik, üç maçta sahada olduk, zor maçlar oynadık, bizi mahcup etmediler. Aynı duyguyu ben ne düşünüyorsam tribünde de onun düşünüldüğünü görüyordum. Maç bittiğinde herkes sahanın içerisinde bir yumak olmuştu. Stade de France'ta 1-1 berabere kaldığımız olay benim için çok daha anlamlıydı, tribünlerin neredeyse yarısı Türk seyircisiydi." ifadelerini kullandı.Liyakata, iyi niyete, güvene ve çok çalışmaya önem verdiklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:"Bazen iyi sonuçlar bizi yanıltıyor, kötü sonuçlar da eksiği göstermede geride bırakıyor. Ülkeyi bir arada tutmaya, destek olmaya çalıştık. Futbol bizi birleştirebiliyor. Engelleri aşmak için beyin fırtınası yapmaya çalıştık. Kendimiz ürettik. Sorunlarımız fazlaydı, eksiklerimizi eleştirilmek üzere ortaya koyduk. Türk futbolunun geleceğini tasarlamak için hazırlıklar yapmaya devam ediyoruz. Mikro ve makro planlar için çalışılıyor. Bugünkü sonuçlar yarının garantisi değildir. Kişileri layık oldukları yere koyalım, doğru işe doğru adam koyalım. Çocuklarımıza imkan ve zaman vermeye devam edeceğiz. Destek olanlara biz de destek olacağız. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Ülkemiz de dünyamız da mutlu olsun istiyoruz. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri nezdinde, insan odaklı, ülke olarak komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Irkçılık yoktur bizde, teröre karşıyız. Kadına şiddet ülkemizde var, bunun giderilmesi için olağanüstü dikkatli olmalıyız.""Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk"Şampiyonada A Grubu'ndaki rakiplerini değerlendiren Şenol Güneş, "Rakibimiz İtalya, İsviçre ve Galler. İtalya, İsviçre birinci olarak Galler ikinci olarak gruptan çıktı. Grupta çok güçsüz bir takım göremezsiniz. Hepsiyle oynayabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Ölüm grubunda bile olsak aynı duyguları taşırdım. Bu çocuklar kendilerini geliştirdi, geliştirecekler de. Rakiplerimiz 25 yaş ortalaması civarı. Petkovic ve Mancini'yi tanıyorsunuz, o da bizi tanıyor. İyi takımlar, iyi oyuncuları var. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Açılış maçının İtalya ile olması ayrı bir renk. Takımımızın kendini göstermesi için de ayrı bir şans. Ben bir şey yapmayacağım, kendileri motive olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Rakiplerle ilgili antrenörlerin analizler yaptığını da ifade eden Şenol Güneş, grup maçlarını oynayacakları Roma ve Bakü'ye gidip kamp yeri seçimi yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:"Mart ayında maçlarımız olacak; Slovenya ve Avusturya ile iki maç. Mayısta iki, haziranda iki olmak üzere 4 maç planlıyoruz. Kampa da mayısın ortasında liglerin bitimiyle birlikte başlayacağız. Ülkemizin futbolunun geleceği için benim son dönemlerim olsa bile katkı yapmaya çalışacağım. EURO 2020'de nasıl başarılı oluruz diye tartışacağız. Umut, mutluluk, güven vermeye devam ediyoruz. İyi düşüneceğiz, iyi şeyler yapacağız. Şimdi daha da varlık zamanı. Bu yıl milli takım yılı olmalı. Onun için de bir pasta hazırladık, bana bir heykel yaptılar. Bundan daha güzel bir prim yok, başkanımız yine de prim veriyor. Pastayı keseceğiz.""Önceliğimiz samimiyet ve iyi niyet"A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, duygularının üst seviyede olduğunu ve afaki şeylere inanmadığını dile getirdi.Çalışma ve yeteneğin önemine değinen Güneş, iyi niyet olmadıkça başarının gelmeyeceğini de ifade ederek şöyle devam etti:"Önceliğimiz samimiyet ve iyi niyet. Bazı sözlerime baktım, çok safmışım söylediklerim çıkıyor. Falcı olmaya gerek yok, yine Fransa daha güçlü takım, kadro yaparken de oynarken de. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızın analizini yapacağız. İzlanda maçında kötü oyunumuzun, sonucun kötü olmasının asıl sebebi... Üç günde bir seyahatler, kamplar bu organizasyonları etkileyecektir. Bakarsanız buradaki Arnavutluk maçıyla, oradaki maç arasındaki farkı göreceksiniz. İzlanda bir tek seyahat yaptı. İki dışta yaptı, onu da kaybetti. 4-5 saatten sonra jet lag oluyor. Zihinsel dağılmalar da oluyor. İzlanda maçında, oyuncularımızın tepki koyacak hali yoktu. Zihin berrak ve net değildi. İlk yarı uyuşuktuk. Hava güzel olmasına rağmen, günün geç kararması bile etkiledi. Bütün bunlar o maçı etkiledi. Hata yaptığımız maçlar var ama oyun oynadığımız maçlardı hepsi. İzlanda maçını oyun olarak da eksik görüyorum. Puan kaybını kabul ediyorum. Bizim takım rakibe göre oynuyor, rakibe karşı zorlandığı zaman disiplini bırakmıyor. Bu Türk futbolu için önemli bir olay."Açılış karşılaşmalarının sürprizlere gebe olduğunu vurgulayan Güneş, "Favoriler bazen kaybeder. İki kritik maç oynadık, Arnavutluk ve Andorra. Fransa maçındaki ikinci golden çok Andorra maçında attığımız golün sevinci daha fazlaydı. Bazen elimizdeki imkanların farkında değiliz. O maçta da bize hayat bunu hatırlattı. Söylemlerin çıkmasında kendimde kehanet görmüyorum. Çalışarak, paylaşarak, takıma inanarak mesafe aldık." diye konuştu.Şampiyonada 12 Haziran'daki İtalya maçının çok farklı olacağının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bakü ile ilgili 'Tek devlet iki millet' söylemi, bu yeni bir şey değil. Azerbaycan ile zaten hep iç içeyiz. Orada onları ve kendimizi temsil edeceğiz. İki kritik maç oynayacağız. İtalya maçı ayrı bir maç, kazanırız, kaybederiz. Tıpkı Brezilya maçı gibi bir maç olacaktır. Ayarlıyorlar herhalde. İki maçta her şey değişebilir. İkisi de bizim rakibimiz. İtalya'yı yensek de İtalya güçlü. Ama kazanırız kaybederiz, iki maçımız önemli olacak. Hepimize görev düşüyor, önemli olan bu. Gruptan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Şenol Güneş, iç sahada gol yememeye devam etmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri paylaştı:"Yerleşik savunması olan takımlara karşı daha büyük bir zenginlik oluşturmaya çalışacağız. Elimizde bir kadro var, bunların emekleri, yetenekleri var. Burada mümkün olduğunca form durumu iyi olan isimleri tutmaya çalışacağım. Garantileri yok ama öncelikleri var. Ümit takımda bazı oyuncularımız var. Görüştüğümüz, başka takımları tercih eden oyuncular var, daha hazırlık maçı oynadılar, resmi maç oynamadılar. Belki tekrar bize gelebilirler.""İnşallah tüm puanları alırız"Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için 6 puanın yeterli olacağını düşündüğünü belirtti.Öngörülmez olmayı öncelikleri olarak gördüklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Rakip sizin oyununuza şaşırmalı. İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ama Galler bizim için daha önemli. Andorra'nın bizi zorladığına bakın, bir de bizim Andorra'da zorlandığımıza bakın. Ne kadar fark var arada. Rakibin oyun felsefesine hazır olmak kolay, bu yönde çok mesafe aldık. İnşallah tüm puanları alırız da. Ben 6 puan ile çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.Şampiyona öncesi hazırlık dönemine ilişkin Güneş, "Talepler vardı, bir Katar turnuvası ihtimali vardı ama olmadı. Mayıs ayında ligin yorgunluğu içinde olan oyunculara izin vermeden kamp yapmayı, aile ve çalışmanın olacağı bir ön hazırlık dönemi, sonra da müsabakaya hazırlık dönemi düşünüyorum. Türkiye'de kamp düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Rakiplerinin Türkiye'den çekinmesini sağlamanın önemine de değinen Şenol Güneş, "İyi futbol oynayacağımızı düşünüyorlarsa bu iyi iş yaptığımızı gösterir. Yapılmaya çalışılan, her maçta kendi futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışmak. Biz de yetenek ve yaratıcılık da var. Masamızın üstünde her şey var ama dağınıklığımız var. Bazen asıl yapmamız gerekeni kaybediyoruz. Biraz organizasyon, biraz eleştiri, neyi değiştireceğimizi koyduğunuzda biz orada oluruz. Avrupa'nın gerisindeyiz, futbolda da birçok konuda da. İmkan bulup onu ortaya koyduğunuzda kahraman olursunuz. Yoksanız sizi zorla bir yere getiremezler. Biz iyi organize olunca hepsi bizden çekinir." şeklinde konuştu."Futbolumuzu yukarıya çıkarmak zorundayız"Kafalarında şampiyonayla ilgili tüm senaryoları hazırladıklarını vurgulayan Güneş, "Gruptan çıktıktan sonra nereye gideceğiniz de önemli. Ona göre bir kamp merkezi yeri de bakacağız. O da önemli. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapın, bunu oyunculara da söyledim. Başaramazsanız da vicdanen rahat olursunuz. Gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum ama keşke final oynasak. Bunu hayal ediyorum. Bunu herkes istiyor. Ortak hayalimiz bu olsun. Gruptan çıkmamayı da göz önüne alırız. İnşallah finale geliriz ama ne olursa olsun her maçımızda, hazırlık maçımızdan başlayarak futbolumuzu yukarıya çıkarmak zorundayız." diye konuştu.Avrupa Şampiyonası'nın ardından diğer turnuvalara da gitmek istediklerini anlatan Güneş, "Dünya Kupası'nı söylüyorum. Futbol altyapısını sağlamlaştıracağız. Başarıda istikrarlı gitmeliyiz. Oynayacağımız iki hazırlık maçını da daha sonraki ikisini de kazanmak istiyorum. İlk önce gruptan çıkmak. Dünya Kupası'nda aynı şeyi söyledim, onun hedefi yok, vizyonu yok dediler. Kral çıplak. O gün de söyledim, merdivenin ilk basamağına basmadan çıkmak isterseniz, düşersiniz, bir yerinizi kırarsınız. Sürekli çıkan yok, iniş çıkışları yaparak bir yerlere geleceğiz. Biraz sabırlı olalım, merdivenin ilk basamağına basalım, biz zirveye çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.Milli takımdaki bazı oyuncuların, kulüp takımlarındaki durumlarına da değinen Şenol Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:"Merih (Demiral), milli takımın en iyisi diye gösterdiğimiz oyuncu neredeyse hiç oynamıyor. Ama onu örnek gösterebiliriz. Çağlar (Söyüncü) hiç oynamazken şu an en iyilerden birisi. Ozan (Kabak) ne olacak, neler değişecek. Bu nereden baktığınıza bağlı. Parayı mı aklı mı seçersiniz, herkese göre farklı. Bu tip şeyler doğru şeyler değil. Biz oyuncularımızda iyi mesafe aldık. Gelişim gösteriyorlar ve işi de biliyorlar. İşi bozmamak için doğru örnekleri verelim. Cenk (Tosun) de bunlardan biri. Oğuzhan'ı (Özyakup) alamıyorum. Oynaması, rahat olması gereken yerde olmalı. İnsan mutlu olduğu yerde rahat çalışır. Çalıştığınız yerde mutsuzsanız işinize odaklanmanız azalır. Bu oyuncu için de geçerli. Paramı alıp oynamayayım, doğru değil. Şimdi Çağlar her maçta oynuyor. Bir yıl kadroya girmedim, sonra 19 yıl oynadım. Yedek kaleci yoktu ama benden iyisi de yoktu."