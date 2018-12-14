Şenol Güneş Oyuncularını Korudu, Mağlubiyetin Sorumluluğunu Üstüne Aldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şunları söyledi:

"İki maçı da kazanmamız gereken bir rakibe turu verdik. Sadece duran topta etkinlikleri vardı. 2. yarıda hücum ettiğimizde, sayısal üstünlüğümüze rağmen geride pozisyon hataları yaptık. Son bölümlerde net pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Dolayısıyla turu da rakibe verdik, onlar için de beklenmeyen bir şeydi.

"ARTIK EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Kötü bir sonuç Avrupa'dan elenmek. Mağlup olduğumuz takımların hepsini yenebilecek durumdaydık. Sakin kalıp kazanamadık. Artık tek kulvarda yarışacağız, en iyisini yapmak zorundayız. Şu anda oyuncularımızı eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Eleştiri tabii ki yapacağız ama onları suçlamayı doğru bulmuyorum. Emek olarak emek verdiler ama netice almakta sıkıntı yaşadık. Maçı kaybettikten sonra o hata yaptı, bu hata yaptı demekle çözüm bulamayız. Sonuçta onlara görev veren benim, sorumlu da benim."