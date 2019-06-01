Kaynak: İHA

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özbekistan maçı kadrosunda baya değişiklik olabilir. Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut ve Okay'ın rahatsızlıkları var. Burak ve Hakan da olmayacak ayrıca" dedi. Öte yandan toplantı öncesi kendisine yapılan sürpriz doğum gününde pasta mumlarını üfleyen Güneş, dileğinin ise Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, Özbekistan ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi Şenol Güneş'e, basın mensupları tarafından sürpriz doğum günü pastası kesildi. Pasta ve kendisine verilen hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Şenol Güneş, emeği geçen basın mensuplarına teşekkürlerini sundu. Pasta mumunu üflerken dilek tutan Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı dilediğini açıkladı."Alanya'da ilk maçımız"Alanya'da ilk maçlarını yapacaklarını ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Özbekistan ile A Milli seviyesinde ilk maçımızı yapıyoruz. Antrenörleri Şota Arveladze zaten bizim öğrencimiz. En iyi oyuncuları da forvetleri olarak gözüküyor. Yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Dini, ekonomik ilişkilerimiz iyi. Sportif ilişkilerimizi de artırmak istiyoruz. Beklentim güzel bir maç olsun. Tabii kazanmak istiyoruz" dedi."Nihat Özdemir ve yönetimine başarılar"Yeni TFF Başkanı ve yönetimine başarılar dileyen Güneş, "Önceki yönetimde başta Yıldırım Demirören, sonra Hüsnü Güreli başkanlık yaptı. Ali Dürüst, Servet Bey yine devam ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Ellerinden geldiğince iyi işler yaptılar. Yeni yönetime hayırlı olsun diyoruz. İçlerinde tanıdıklarım var. Yabancılık çekme durumumuz yok. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi. Hamit Altıntop oyunculuk kariyeri ve kişilik olarak herkesin takdir ettiği bir insan. Ona başarılar diliyorum ve elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum" diye konuştu."Bireysel becerileri yüksek olan bir kadromuz var"Ellerinde bireysel becerileri yüksek olan bir kadro olduğunu belirten Şenol Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Elimizdeki kadroda bireysel becerileri iyi olan oyuncular var ancak bunun takım oyunu içerisinde de iyi olması gerekiyor. Topu dolaştıracak durumda değilseniz bireysel beceri kullanmanız gerekiyor. Biz birçok oyuncumuzu görmek istiyoruz. Yarın da öyle olacak. Değişiklikler olabilir. Hasan Ali, Mahmut, Burak, Hakan kadroda olmayacak. Maça çıkanın yüzde yüzünü vermesini istiyorum. Bir iş yaparken o iş de taşlar yerinde giderken çok para kazanalım, işi iyi yapalım derken telaşlanıyoruz. Bazen ben de yapıyorum, kağıtları temizleyince bir sayfaya sığıyormuş. Geçen 4-0 bitirebileceğimiz maçı 2-1 bitirdik. Tecrübe, oyunculuk konularını değerlendireceğiz. Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek istiyoruz. Sabrın da ne olduğunu bilmiyoruz. Geçmişten örnekler vermek istemiyorum, tabii ki dersler çıkardık. Yarın oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Sakatlığı olmayan, hazır olan oyuncuları sahaya çıkaracağız. Yunanistan maçında Emre'yi daha az oynatmayı düşünüyordum, pasla oynatarak oyunu yönetti. Biz yarına ve daha sonraya bakalım. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim hobimiz çalışmak, fobimiz boşta durmak. Çalışmaya devam.""Özbekistan maçı kadrosunda baya değişiklik olabilir"Hazırlık maçlarında birçok oyuncu görmek istediklerine işaret eden Güneş, "Bizim için kısa zamanda Fransa ve İzlanda maçlarında kimlerin oynayabileceğine bakacağız. Kadromuz geniş şu anda. Özbekistan maçı kadrosunda da baya değişiklik olabilir. Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut ve Okay'ın rahatsızlıkları var. Burak ve Hakan da olmayacak ayrıca" dedi.Demiral: "Rakip futbolcuları izleyerek ön hazırlık yapabilirim"İtalya'nın, savunmacılar ve kendi yaşındaki oyuncular için çok önemli bir lig olduğuna dikkat çeken Merih Demiral, "Ben de ilk gittiğimden bu yana adaptasyon sürecini iyi atlattığımı düşünüyorum. Ben bireysel olarak maçtan önce rakip futbolcuları izleyerek ön hazırlık yapabilirim. Çok önemli futbolcular ve çok önemli bir maç, inşallah Fransa ve İzlanda'da iyi sonuçlar alırız. Önümüzdeki hazırlık sınavını da iyi geçirmek istiyoruz" dedi."Bu maçtan sonra önce Fransa, sonra İzlanda'ya hazırlanacağız"Takımdaki ortamın çok iyi olduğunun altını çizen Demiral, "Hocamız toplantı yapıyor. Şu an takımdaki ortam çok iyi. Gençler ve abilerimiz olsun, çok iyi bir ortam var. İnşallah bunu önümüzdeki iki maça iyi şekilde yansıtır ve iyi sonuçlar alırız. Önümüzde Fransa ve İzlanda ile resmi maçımız var. Bunlar hazırlık maçı. Yaptıklarımızı da görüyorlar. Sadece Fransa ve İzlanda dersek, daha yorgun çıkarız. Zihinsel ve fiziksel yorgunluğu gidererek gitmek istiyoruz. Bu maçtan sonra önce Fransa, sonra İzlanda'ya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA