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Şenol Güneş'ten 4 değişiklik!

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'ya konuk olan A Milli Takımımızda Teknik Direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

14.10.2019 22:27

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Arnavutluk mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ve 5 golle elemelerde ay-yıldızlıların en golcü ismi Cenk Tosun'u da yedekler arasında tuttu. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Fransa maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci ve Kenan Karaman'ı tercih etti.

HÜCUM HATTINDA İRFAN, KENAN, BURAK YER ALDI

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu görev yaparken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz sahaya çıktı.

Şenol Güneş'ten 4 değişiklik!

Şenol Güneş, Arnavutluk, Cenk Tosun, Fransa, Spor

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