Şenol Güneş'ten Arda Turan ve Caner Açıklaması: Yaşına Başına Bakmam, Oynatırım

Şenol Güneş sözlerine "Bugün 18 Mart, Çanakkale Şehitleri Anma Günü. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün özgür yaşıyorsak, onların sayesindedir. Milli Takım'da yeni bir dönem başlıyor, ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak olacak. Tüm TFF başkanlarına ve tüm Milli Takım teknik direktörlerine teşekkür ederim. Eğer Milli Takım ortak değerimizse, gelin birlikte konuşalım, ortak doğruda buluşalım. Birlikte çalışalım, birlikte hareket edelim. Yaptıklarımızın daha iyisini yapalım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için buradayım ama herkes biliyor ki şu an geçici süreyle buradayım." diyerek başladı.

"AYRIM İSTEMİYORUM"

Türk halkına seslenen Şenol Güneş, "Ülkemizde çok değerli teknik adamlar ve oyuncular var. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Biraz düşünelim, sakinleşim ve yeni bir adım atalım. Yeni bir vizyon ile yola çıkıyoruz. Herkesin seveceği, gurur duyacağı bir milli takım oluşturmaya çalışacağıma söz veriyorum. Biz kültürü olacak, ayrım istemiyorum. Halkın takımı olacağız. Hem iyi oynayacağız hem de iyi sonuçlar alacağız. Milli Takım'ın oyunu ve sonuçlarıyla gurur duyacağız. Bu takımla gurur duyuyorum cümlelerini duymak istiyoruz. Çalışkanız, dürüstüz, en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. İnsanlar mutlu ve umutlu olmak istiyor. Futbolda bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. En büyük arzum, ülkemizin insanlarının birlikte yüzünün gülmesi. Biz büyük bir ülkeyiz neden en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevmeyi öğretmeliyiz. Çalışmalarımızda net ve açık olacağız. Bu bakımdan fark yaratacağımızı düşünüyorum. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Özgürlük ve cesaret başarının anahtarı olacak. Sinmişliği, bezginliği ve isteksizliği arzuya çevirmeliyiz. FIFA sıralamasında 41. sıradayız, Türkiye başlangıç olarak ilk 10 arasında yer almalı. Geçmiş başarılarla herkes övünebilir, şimdi yeni bir vizyon getirmek istiyoruz." dedi.

MEHMET TOPAL AÇIKLAMASI

Milli Takım kampından ayrılan Mehmet Topal ile ilgili konuşan Şenol Güneş "Mehmet Topal aramızdan ayrıldı. Burada olmasını isterdim ama sakatlığı var ve tedavi olmak için gitti. Ancak oynamasa da takımın parçası olduğunu hissetsin istedim. Mehmet Topal önemli bir isim, kaptanlardan bu nedenle olması iyi olacaktı." diye konuştu.

"BU TAKIMA HERKES KATKI SAĞLAYACAK"

Milli Takım'a çağırılan ve çağırılmayan isimlerin hepsine mesaj yollayan Şenol Güneş "Mahmut Tekdemir, Hasan, Ali Kaldırım, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, aramızdan olmayan Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akar, Kayserisporlu Umut Bulut, herkes Milli Takım için heyecan duymalı. Bu takıma herkes katkı sağlayacak. Oynarsa herkes görevini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

EMRE VE OĞUZHAN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Emre Taşdemir ve Oğuzhan Özyakup'un Milli Takım'a alınmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Şenol Güneş "Solda düşündüğüm Hasan Ali Kaldırım ve Umut Meraş vardı. Emre Taşdemir benim öğrencim. Sakatlığı ve fiziksel durumu iyileştikten sonra uzun süreli düşünebilirim. Fatih Terim ile de konuştuk. İyi bir Emre sol bekte iyi işler yapabilir. Oğuzhan Özyakup yaş itibariyle kayıp bir yıl geçirdi. Oynamasa bile burada olmasını istedim. Selçuk İnan ve Mehmet Topal'ın da burada olmasını istedim. Bir takım dinamikler için bunu istedim. Benim yardımcım yok şu an, bana yardımcı olmalası için düşündüm. Emre Belözoğlu'nu da aldım, o da sorumluluk alacaktır. Görev verirsem yerine getirir. Oğuzhan Özyakup bunun neresinde? Hem Oğuzhan'ı biraz bana karşı haklı eleştiriniz olsun diye aldım. Bu esprisi olsun." açıklamasını yaptı.

YABANCI SINIRI YORUMU

Yabancı sınırlamasıyla ilgili tartışmalar üzerine konuşan Şenol Güneş "Yabancı konusundan daha önemli sorun kulüplerin ekonomik ve idari yapısı. Sayı azalıyor, çoğalıyor sürekli. Önce kulüpleri düzeltmezsek yeni yabancı kuralı kısa sürede değişir. Türk futbolunun ana sorunu yabancı sınırı değildir. Yabancı oyuncular da yerli oyuncular da, teknik direktörler de vergi ödemeli artık. Yabancı da yerli de aynı para birimiyle maaş almalı. İşin içine para girince güven kaybolur. Yerli-yabancı ayrımı yapılmamalı. Yanlış yollara sapıyoruz. Bütün antrenörleri aradım. Zaman zaman bizi kavga ettirdiğiniz antrenörlerle de görüştük." dedi.

"YARDIMCI İSTEMİYORUM"

A Milli Takım'da yardımcısının kim olacağının sorulması üzerine deneyimli teknik adam "Şu anki görevime gelirken kendim, çıplak geldim. Şu an herkes bana yardım ediyor. Bu yüzden yardımcı istemiyorum. Bazen yanıma yardımcı getiriyorsunuz, sonra kavga ettiriyorsunuz. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa, içime de sinerse alırım. Benim de hayallerim var. Hıncal Ağabey söz verdi ama gelemedi. Umarım ona bir kez daha "Neden şampiyon olamadınız?" sorusunu sordurturuz." yanıtını verdi.

Konyaspor'un Serkan Kırıntılı, Çaykur Rizespor'un Gökhan Akar'ın A Milli Takım'a alınmamasıyla ilgili tepkilerinin sorulması üzerine konuşan Şenol Güneş, "Kulüplerin hassas bir şekilde oyuncuları ve Milli takım'la ilgilenmesi güzel bir şey. Gelmek isteyen oyuncuların istemesi de güzel. Ben hepsinin hocasıyla görüşüyorum. Nazim Sangare'nin Türkiye için oynayıp oynamayacağını bilmiyordum. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğuınu öğrendim. Antalyaspor'un da Nazim Sangare eleştirisi var, haklı olabilirler. Bakarsınız bir sene sonra gelir oynar. Gökhan Akar'ı beğeniyorum, Altay Bayındır'ı da beğeniyorum. Sinan Bolat sürekli oynuyor. Mert Günok ligde başarılı gidiyor, sadece ödüllenmesi için değil olabilecek bir kaleci, ayağı iyi. Diyorum ya dağınık takımdan daha elit bir takıma geçebilir miyiz diye düşünüyorum. Söylesinler, 'Hocam şu oyuncuya da bir bak' desinler, bakarım. Serkan Kırıntılı lig maçında gayet iyi oynadı. Tartışmalardan etkilenmedim, görüşlere saygı duyuyorum. Bunu kavga unsuru yapmayalım, ben kavga yapmam. Mert ve Sinan tecrübeli, iki de genç kalecim var. Uğurcan Çakır'ı çok tanımıyorum. Muhammed Şengezer'i Bursaspor'dan tanıyorum. Diyeceksiniz ki onu da alsaydınız ama olmuyor. Aldıklarımın biri zaten kadroya giremeyecek." dedi.

ARDA TURAN VE CANER ERKİN YORUMU

Biz oyuncu üreten bir ülke olmalıyız. Arda, Emre, Burak, Çağlar'ların sayılarının fazla olması lazım. Öyle bir noktadayız ki, oyuncular bozuluyor. Biz bozuyoruz. Bunda benim de tabii ki sorumluluğum var. Peşin hükümle gelmiyorum. Özel hayatı yanlışsa zaten almazsın. Caner ya da Arda fark etmez. Hukuken suç unsuru var mı? Yok. Etik olarak düzeltilebilir mi? Evet, o zaman alırız. Bir oyuncu üretmek 10 sene alıyor. Arda, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bileğidir. Takımında da oynuyor. Tartışmayı bir oyuncu üzerinden de yapamayız. "Arda'nın Caner'in suç unsuru var mı? Etik olarak yanlışlar var. Kaliteliyse yaşına bakmam alır oynatırım. 'Alayım Arda'yı da memnun edeyim' diye bir şey yok."Emre Belözoğlu şu anda var belki 3 ay sonra olmayacak.