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Şenol Güneş'ten Azerbaycan vurgusu: Kendi sahamızda oynayacağımızı düşünüyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 kura çekimi sonrası konuştu. Güneş, "Herkesin istemediği bir olay vardı ama biz Bakü'yü istiyorduk. Uzun bir seyahat olsa bile Azerbaycan'da kendi sahamızda oynayacağımızı düşünüyoruz. O açıdan sevindik." dedi.

30.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:34

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan ay-yıldızlılar, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de katıldığı kurada milli takıma, birinci torbadan İtalya, ikinci torbadan İsviçre ve dördüncü torbadan ise Galler çıktı.

"BİZ BAKÜYÜ İSTİYORDUK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kurayı TRT Spor'a yorumladı. Güneş, "Rakiplerden çok şehirleri, seyahati konuşmuştuk. Herkesin istemediği bir olay vardı ama biz 'yü istiyorduk. Uzun bir seyahat olsa bile 'da kendi sahamızda oynayacağımızı düşünüyoruz. O açıdan sevindik." dedi.

"İNŞALLAH İTALYA İLK MAĞLUBİYETİNİ BİZDEN ALIR"

Güneş, "Buraya gelmek önemliydi. Avrupa'nın iyi ekipleri olarak buraya geldik. Türkiye olarak bugün burada olmak gurur verici. Şimdi o maçlarda ülkemizi iyi temsil etmek, güzel maçlar oynamak, ses ve renk getirmek istiyoruz. Genelde açılış maçları sürprizlere sahne olabiliyor. İtalya 10 maçını da kazandı, güçlü geliyor. İnşallah ilk mağlubiyetlerini bizden alırlar." diye konuştu.

Şenol Güneş'ten Azerbaycan vurgusu: Kendi sahamızda oynayacağımızı düşünüyoruz

Şenol Güneş, Azerbaycan, Bakü, Spor


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