13 Mart 2019, 18:16
»»

Şenol Güneş, Abdullah Avcı'yı Ziyaret Etti

A Milli Takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nün ziyaret etti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.

Arnavutluk, A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Başakşehir, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (3)
MEMLEKETİM: Düzenbazlikla milli takimin hocasi oldu. Adammis gibi ziyarete gitmis.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
FAKİR ALİ: bu iki hoca öbür tarafa ne götürecek bilen varmı acaba..?
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
...: 8taşın hale bak :D:D
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz