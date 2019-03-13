<p>A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nün ziyaret etti.</p><p>Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/13/senol-gunes-abdullah-avci-yi-ziyaret-etti-11832720_2815_m.jpg' title='Şenol Güneş, Abdullah Avcı'yı Ziyaret Etti'></figure></div>