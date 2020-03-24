Şenol Güneş'ten Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
24.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:22
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Türk Milli Takımlarının sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Şenol Güneş, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türk Milli Takımlarının sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Şenol Güneş, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Fatih Terim, Spor