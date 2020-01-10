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Şenol Güneş'ten Gaziantep FK'nin kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün kampını ziyaret etti.

10.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:12Şenol Güneş'ten Gaziantep FK'nin kampına ziyaret
A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını 'da sürdüren Süper Lig ekibi Futbol Kulübü'nün kampını ziyaret etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibinin kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve teknik direktör Marius Sumudica karşıladı.
Sumudica ve futbolcularla görüşen Güneş, Gaziantep ekibini şu ana kadar göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik etti.
Marius Sumudica'nın Türk futboluna renk katan isimlerden biri olduğunu ifade eden Güneş, Gaziantep şehrinin Türk futbolu için büyük önem arz ettiğini belirtti.
Rumen teknik adam ise Şenol Güneş gibi bir isimle buluştukları için oldukça mutlu olduğunu aktararak, ziyaretten dolayı teşekkür etti ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gönülden destekleyeceğini kaydetti.

Şenol Güneş, Gaziantep, Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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