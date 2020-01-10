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Şenol Güneş'ten Gaziantep FK'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Yardımcı Antrenör Bayram Bektaş, Gaziantep FK'nın Antalya'da devam eden kampına ziyarette bulundu.

10.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54Şenol Güneş'ten Gaziantep FK'ya ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Yardımcı Antrenör Bayram Bektaş, FK'nın 'da devam eden kampına ziyarette bulundu.

Ziyarette, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yla bir araya gelen ve uzun bir sohbet gerçekleştiren Şenol Güneş, Gaziantep FK'yı da şu ana kadar göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik etti.

Marius Sumudica'nın Türk futboluna renk katan isimlerden biri olduğunu ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep şehrinin Türk futbolu için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, sezonun ikinci yarısında başarılar diledi.

Marius Sumudica ise Şenol Güneş gibi bir isimle buluştukları için oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Sumudica, nazik ziyaretinden dolayı Güneş'e teşekkür edip, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gönülden destekleyeceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Gaziantep FK futbolcuları ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy'un katılımıyla toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ANTALYA

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Gaziantep, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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