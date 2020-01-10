Haberler » Spor » Şenol Güneş'ten lider Sivasspor'un kampına ziyaret - Spor

Şenol Güneş'ten lider Sivasspor'un kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un kampını ziyaret etti.

10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:54Şenol Güneş'ten lider Sivasspor'un kampına ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını 'da sürdüren Süper Lig'in lideri Demir Grup 'un kampını ziyaret etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kampta olduğu otele yardımcısı Bayram Bektaş ile giden Güneş'i, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik direktör Rıza Çalımbay karşıladı.
Çalımbay ve sporcularla yaklaşık 30 dakika görüşen Güneş, Sivasspor'un ligin ilk yarısında çok iyi işler yaptığı belirterek takımı tebrik etti.
Çalımbay ise A Milli Takım'a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı diledi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Sivasspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:28  Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor" - Spor
14:25  Futbolcular cuma namazında buluştu - Spor
14:19  Ryan Babel'in En Güzel Ajax GollerI - Spor
14:18  Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı - Spor
14:00  Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Antalya kampını değerlendirdi Açıklaması - Spor
13:38  Everton'da şans bulamayan milli yıldızın yeni takımı belli oldu! İmza an meselesi - Spor
11:44  Rıza Çalımbay'dan "Zorlu" açıklaması: Farklı yere çekilmesini kabul etmiyorum - Spor
11:32  Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'la ilgilendik - Spor
10:24  Galatasaray'ın kamp kadrosunda Onyekuru ve Nzonzi yer almadı - Spor
10:13  Ali Koç: Comolli'yi Twitter açtığı için uyaracağım - Spor
10.01.2020 14:31:47