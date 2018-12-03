Şenol Güneş'ten Maç Sonunda Caner ve Quaresma'ya Gönderme

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ligde 1-0 yendiği maç sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in soyunma odasında siyah-beyazlı futbolculara yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde tecrübeli teknik adam, şunları söylüyor:

"KARTAL SİNEK AVLAMAZ"

Arkadaşlar tebrik ediyorum. Son 3 günde çok büyük emek verdiniz. Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar (Caner ve Quaresma) sevinç turunda depar attı, onları gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok ağır eleştiriler aldınız. Her şey sizin elinizdeydi. Umarım bunu devam ettiririz. Siz bunu yaptınız. Bizi eleştiriyorlar ama bugünkü oyun bunu gerektiriyordu. Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz. Kartal sinek avlamaz.