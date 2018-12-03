03 Aralık 2018, 13:25
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Şenol Güneş'ten Maç Sonunda Caner ve Quaresma'ya Gönderme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri mücadele sonrası soyunma odasında Caner ile Quaresma'ya göndermede bulundu: Son dakikada depar atamayanlar, sevinç turunda depar attı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ligde 1-0 yendiği maç sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in soyunma odasında siyah-beyazlı futbolculara yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde tecrübeli teknik adam, şunları söylüyor:

"KARTAL SİNEK AVLAMAZ"

Arkadaşlar tebrik ediyorum. Son 3 günde çok büyük emek verdiniz. Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar (Caner ve Quaresma) sevinç turunda depar attı, onları gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok ağır eleştiriler aldınız. Her şey sizin elinizdeydi. Umarım bunu devam ettiririz. Siz bunu yaptınız. Bizi eleştiriyorlar ama bugünkü oyun bunu gerektiriyordu. Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz. Kartal sinek avlamaz.

Beşiktaş,Ricardo Quaresma,Şenol Güneş
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:25



YORUMLAR (22)
BEŞİKTAŞ1903: Şenol hoca adamın kralıdır. Bir futbolsever olarak her pozisyondan sonra penaltı diye ağlayan conconlara çok güldüm. bu ne ezikliktir ya. alıştınız tabii her zaman ceza sahasını görünce yatıp yatıp penaltıları almaya değilmi geseliler :)). ama siz ariferdem abinizden bir ders alın kendinizi yere atmayı beceremiyorsunuz. yıllarca bu şekilde şampiyon oldunuz yine aynı şeyi istiyorsunuz değilmi cinconsporlular. size artık cinconsaray demiyeceğim ağlaksaraysınız artık :))
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  • . : ŞENOL HOCANIN KOD ADI ZIMBARATORDUR ASLEN HAMSİKÖYLÜ OLUP FELSEFİ İŞLERLE UĞRAŞIR Bİ NEVİ ÇAKMA FİLOZOF DİYEBİLİRİZ
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CÜNEYT ÇAKIR 1 GS 0: MAÇIN ÖZETİ CÜNEYT ÇAKIR MAÇI KATLETMİŞTİR SÖZDE EFENDİ BEŞİKTAŞI ÜZMEMİŞTİR TÜPÇÜDEN ALDIĞI TALİMATI DEĞİŞİK SENARYOLARLA YERİNE GETİRMİŞTİR
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  • EFSANE : Var olmasaydı penaltımız verilmeyecek elle alınan bir toptan penaltı kazanıp maçın katledilmesine vesile olacaktınız. Cüneyt Çakır maçı yine veriyordu size ama Allah''tan VAR oldu da kendimizi şerrinizden koruduk çok şükür. Bunun yanında GS ın oyununa ve mücadelesine de saygı duyuyorum. Çok gayret ettiler ama atamadılar. Artık saçma penaltılara, kartlara, ofsaytlara sığınmayı bırakın. Mücadele ve hakederek kazanmaya alışın lütfen. Şerefli 2. likler de iyidir.
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  • HAHAHA : iyi yapmis ilk defa besiktasi gs karsisinda kayirmis hep sizi mi kayiracak
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