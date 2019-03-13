Şenol Güneş'ten Medipol Başakşehir'e Ziyaret

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın başında bulunacak teknik direktör Şenol Güneş, Medipol Başakşehir takımını ziyaret etti.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Şenol Güneş, kulübümüzü ziyaret ederek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile fikir alışverişinde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Haziran'da başlayacak sözleşmeyle 4 yıllığına A Milli Futbol Takımı'nın başına getirdiği teknik direktör Şenol Güneş'in, 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA