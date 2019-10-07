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Şenol Güneş'ten sponsor esprisi: Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Güneş, bundan sonraki her turnuvada yer almak istediklerini söyledi.

07.10.2019 13:34

Mercedes-Benz Türk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MERCEDES ESPRİSİ

Kendisine verilen maket otobüsle ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Güneş, "Çocukken hep hayalimdi. Bir tane otobüsüm olsun derdim. Bugüne kısmetmiş" dedi. Güneş'in sözleri salonda gülüşmelere sebep oldu. Mercedes yıldızının anlamıyla ilgili olarak da konuşan Güneş, "Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu. Çok şükür şimdi alabildik. Mercedes yıldızının anlamı; havada, karada, denizde demek. Biz de onlar gibi her yerde olmak için çalışıyoruz. EURO 2020'de yer almak istiyoruz, ardından da Dünya Kupası'nda mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şenol Güneş'ten sponsor esprisi: Eskiden Mercedes hayalimiz olurdu

Mercedes Benz, Şenol Güneş, Mercedes, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(6)
RASİM:Bizim Hayelimiz Doğan slx di halen alamadık , hayel olarak kalıyor . Mercedes Rüyamızda bile yok.
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AT HIRSIZI:aynen öyle ben şuan istesem mercedes alabilirim ama doğan sl-x hep aklımda hastasıyım şuana kadar kullanmadığım binmediğim araba kalmadı, en güzel sürüş zevki tofaşta araçla aranda bağ oluşuyor çünkü tamamen mekanik günümüz araçları hep teknoloji ve hissiz
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HADDİNİ BİLMEK MEZİYET GALİBA:Şenol GÜNEŞ taktiğini beğenmediğini söyleyen son 20 yılın futbol dehası (kendince), son 40 yılın futbol cahili olduğunu itiraf eder gibiydi. Şenol Hocanın oynadığı takım, ve kazandıkları kupaların sayısını bile bilmiyordur. Şenol Hocanın çalıştırdığı hiç bir takımın kapısından içeri giremeyen biri nasıl böyle laflar etti ? Haddini bilmemek bu olsa gerek.
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MERCEDES:Tam fakir edebiyatı
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ADAM MISIN FİKOO:şenol güneşle beşiktaş taraftarının arasını açan mahlukat fikret orman dır. fiko yüzünden beşiktaşın şenol güeşle devam etmesi gereken on yıllık planlama programı çökmüştür. yazıklar olsun sana fikret orman paralar nerde fikooooo
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