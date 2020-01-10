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Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.

10.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:38Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, , Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti. Güneş'e A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun eşlik etti.

İlk olarak Beşiktaş'ın kampına giden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın konakladığı otelde Başkan Ahmut Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi ile görüştü.

Güneş, bu ziyaretin ardından Çaykur Rizespor'un kampına geçerek, Teknik Direktör İsmail Kartal ve Sportif Direktör Yılmaz Bal ile sohbet etti.

Şenol Güneş, daha sonra Medipol Başakşehir'in Fortuna Sittard ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi ve karşılaşmanın bir bölümünü takip etti.

Tecrübeli teknik direktörün bir sonraki durağı Aytemiz Alanyaspor'un kampıydı. Takımın antrenmanı öncesinde Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut ile konuşan Güneş, buradan Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otele gidip Teknik Direktör Ersun Yanal ile milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan ile fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Trabzonspor kampını ziyaret eden Güneş, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ile bir araya geldi. Güneş son olarak, Kasımpaşa'nın kampını ziyaret etti ve daha önce A Milli Takım'da kendisinin yardımcısı olarak görev yapan Teknik Direktör Tayfur Havutcu ve Sportif Direktör Emre Zengilli ile görüştü.

Şenol Güneş'in Antalya'daki temaslarının devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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