Şenol Güneş: Yabancı sayısı düşürülmeli

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Buluşması kapsamında düzenlenen bir panel için İzmir'e geldi. İzmir Ticaret Odası Konferans salonunda düzenlenen programda Şenol Güneş, Milliyet Gazetesi Yazarı Şansal Büyüka ile birlikte bir panel gerçekleştirdi. Panelin açılışında konuşan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, sporun; dünyanın gidişatındaki, çevre ülkelerdeki, bölgesel ekonomideki, iniş çıkışlara rağmen bir arada tutan bir olgu olduğunu söyledi. Özgener, futbola katkılarından dolayı Şenol Güneş ve Şansal Büyüka'ya teşekkür etti.

"İTALYA MAÇINDA KENDİMİZİ GÖSTERMEK DURUMUNDAYIZ"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçının İtalya ve Türkiye arasında oynanacağını hatırlatan Güneş, "Bu maç farklı olacak, açılış maçını oynamak da ayrı bir güzellik. Herkesin izleyebileceği iki maç vardır; açılış ve final maçı. Tüm Dünya tarafından izlenecek bu maçta kendimizi göstermek durumundayız. Ben bunu bir şans olarak görüyorum. Azerbaycan'la da birlikte olmamız çok güzel oldu. Her seferinde kazanmak için çıkacağız. Kendi oyuncu karakterimizi orada sunmak zorundayız. Fair-play dışına çıkmadan ses getirmek zorundayız. Biz üst üste maçlar kaybetmedik. Biz henüz başarısızlık görmedik. Kayıplar için de hazırlık yapıyoruz. Başarılı olmak ve istediğimizi elde etmek istiyoruz. Başarısızlıklarda da ayakta kalmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"MART AYINDA 2-3 YENİ OYUNCUYU MİLLİ TAKIMDA GÖRECEĞİZ"

Milli takımdaki eksikler hakkında konuşan Şenol Güneş, "Her oyuncu bizim için değerlidir. Bazı oyuncuların kendilerini farklı kılan özelikleri vardır. Merih de bunlardan bir tanesi. Başlangıçta Ozan-Merih ikilisini oynatma düşüncem vardı. Kaan ve Çağlar ile oynarken zaman zaman hata yapabiliyorduk. Çağlar, kendi takımında oynamıyordu o zaman. Merih hep oynadı, takımda en fazla oynayan oyuncu oldu. O zamana kadar mutlaka iyileşir ama oynaması risk olur. Ozan Kabak'ın olması bir avantaj, Çağlar o bölgenin adamı oldu artık. Bizim sıkıntımız daha çok sol tarafta oluyor. Hasan Ali Kaldırım yokken orayı sağ olsun Umut Meraş kapattı. Eksik görünsek de bazı bölgeleri tamamlayabiliriz. Yusuf ve Abdülkadir de çok yetenekli oyuncular ama bunlar bu sezon oynayamadı. Genel itibariyle her oyuncu önemli ama olmadığı zaman da eksik görmüyorum. Biz şu eksiğimiz var demeyeceğiz. Mart ayında 2-3 yeni oyuncuyu milli takımda göreceğiz" diye konuştu.

"YABANCI SAYISINI DÜŞÜRÜP KALİTEYE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYOR"

Güneş, Türkiye'deki altyapı konusu hakkında da konuşarak, "Alt yapıdaki eğitim tek başına hocaların iş değil, tesis zaman ve uygun çocuklar gerekli. Çocuk okulda dersi bitince alan bulması lazım. Çocukların keyif alacağı bir ortam lazım. Hocadan önce teknik imkanlarımızın iyi olması şart. Biz eskiden bir sahada 10 takım çalışıyorduk. Birçok antrenör bizim dönemimizde çocuklara babalık yapıyordu. Şimdi imkanları arttırırsak birçok antrenör başarılı olabilir. Antrenörler eğitim alıyor; ama yetmiyor, üniversitelerden faydalanmalıyız. Bilimi de futbolun diliyle birleştirmek lazım. Kulüpler altyapıya nasıl bakıyor? Bizim üretim yapmamız gerekiyor, tesis ve iyi eğitimli antrenör lazım. 'Tesis yardımı' diye alınan paralar transfere gidiyor. Yabancı sayısını düşürüp, kaliteye çevirmemiz gerekiyor. Planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Hala savurganlıklar var, bunların düzeltilmesi lazım. Oyuncu üretimi yapıp kulüpleri kullanmak lazım. Yabancı oyuncuların Türk oyunculara zararı var mı diyorlar, var tabi. Eğitimci antrenörün kazandırdığı futbolcu için prim vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"YABANCI OYUNCUYA TL VERMEK LAZIM, DÖVİZ DEĞİL"

Türkiye'deki birçok kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntıların kulüplerin yapısından dolayı kaynaklandığını ifade eden Şenol Güneş, "Kulüpler çok büyük paralar harcıyor ama ortada sorumluluk alacak kişilerin yok. Borçlar kulübe kalıyor, yönetimler gidiyor. Federasyonumuz kulüplerimiz iyi olsun diye uğraşıyor. 100 milyon borcu olan bir kulübe 100 milyon verirseniz 200 milyon borcu olur. Kulüplerimiz kısır döngüden kurtulamıyorlar. Yabancı transferinin sınırlanmasını bir yandan da bu yüzden istiyorum. Niye puanlar siliniyor? Yabancı futbolculardan dolayı. Yabancı oyuncuya TL vermek lazım, döviz değil. Kulüp yapılarını değiştirmeden bunları düzeltmek mümkün değil. Trabzonspor'un, Alanyaspor'un Sivasspor'un ve Başakşehir'in sıkıntısı yok ve onlar zirvede. Sivasspor'u çok başarılı buluyorum. Küme düşmüşlerdi; ama aynı başkanla şimdi yukarıdalar, bunu araştırmak incelemek lazım" dedi.

"BORCUN VARKEN HALA YABANCI ALIYORSAN SENİN BORCUN DEĞİL DERDİN VAR DEMEKTİR"

Yabancı sayısının düşürülmesinden yana olduğunu söyleyen Güneş, "Sayıyı tartışabiliriz, yabancı oyuncuya karşı değilim; ama daha kaliteli yabancı oyuncuların alınması lazım. Galatasaray UEFA Kupasını aldığı zaman 5 yabancı oyuncusu vardı. Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz dönemde aldığımız yabancıların hepsi oynuyordu. Ekonomik açıdan bu konuyu tartışmak lazım. Borcun varken halan yabancı alıyorsan senin borcun değil derdin var demektir" ifadelerini kullandı.