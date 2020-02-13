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Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: 6-7 tane yeter

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. 14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. 6-7 yabancı oyuncu yeter." dedi.

13.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:40Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: 6-7 tane yeter

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Glabel'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"EURO2020'ye katılmayı garantiledikten sonra uzun boşluk oldu. Hem kamp yerleri, hem maç programları yaptık. Mart'ta Slovenya ve Avusturya ile oynayacağız. Lig bitince Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacağız. Arkasından Hırvatistan ve Serbest İrlanda ile oynayacağız. Sonrasında İtalya'ya geçeceğiz. İtalya ileoynadıktan sonra Bakü'ye geçeceğiz ve orada iki maç oynayacağız. Bakü'de kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz.İtalya maçı, sportif anlamda, tanıtım anlamında hem de Fair-Play anlamında çok önemli. Böyle bir açılış maçı bize denk geldi. Turnuvayı Türkiye'ye vermediler, Bakü'de oynamak bizim için büyük avantaj. İtalya maçının ne olacağını bilmiyoruz. İkinci maç çok önemli, Galler ile oynayacağımız bu maçta iyi skor almalıyız. Galler iyi ve güçlü bir takım.

"MERİH DEMİRAL'I BİLMİYORUM"

Karakter ve yetenek olarak çok iyi oyuncularımız var. Merih Demiral sinerjisiyle çok katkı yapan bir oyuncuydu. Turnuvaya gelmesini isterim ama oynar mı bilmiyorum.Yusuf Yazıcı iyiye gidiyor, Abdülkadir Ömür iki haftaya dönecek. Dorukan Toköz de dönecek. Ozan Kabak'ın tekrar geri gelmesi avantaj. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Çetin, belki liglerde oynayan oyuncular, Serdar Aziz. Sol bekte sayı olarak eksiğiz. Hasan Ali Kaldırım iyileşti ama durumu nasıl olacak bakacağız. Emre Akbaba, Mert hakan Yandaş gibi oyunculara bakacağız. Emre Akbaba uzun sakatlık geçirdi, ne kadar taşıyacak bilmiyorum. Hazırlık maçlarında göreceğiz. yeni oyuncular katacağız.

"14 YABANCININ YARISI OYNAMIYOR"

14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız. 14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Tarama yapıldığını düşünmüyorum. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter. Galatasaray, Emre Akbaba'yı 3-4 milyon euroya aldı. Onun yerine yabancı birini alsaydı kaç paraya alacaktı? 10 milyon euroya alacaktı. İşte yerli oyuncu bu.

"HADİ ADEM'İ OYNAT"

Falcao'nun maliyeti ne kadar, Adem Büyük'ün maliyeti ne kadar? Galatasaray fazla yabancı aldı, düşündüğü gibi çıkmadı. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet. Ne zaman oynar Adem, Falcao'nun kötü olduğunu görürsen ve Adem de iyiyse oynar. O zaman da neden aldın derler. Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF'ye ödeme yapacaktı ama olmadı."


Şenol Güneş, Spor

HABER YORUMLARI (9)
BEBEQ:Hakli oynamayıp para kazanan yabancı dolu takımlarda shshbsj
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HEE:sorun sayı değil. sorun kalite. misal cenk tosun ingiltere giderken kriterler vardı milli olacak vb. bunuda mı ben söyleyecem hee görmüyor musunuz duymuyor musunuz. işinize nası gelirse öyle mi konuşuyosunuz yoksa. türk futbolunu kaliteyi başarıyı düşünen tek kişi yok mu. herkes küpünü doldurma telaşında mı hee ne iş bu
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TFLOO:fener yabancı sınırı arttırımı isterken sövüp sayan cinconlular birden yabancı olsun ne var yani demeye başladılar. ikiyüzlüsünüz
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KES LOO:Kendin yazıp kendin oynuyorsun. Hayal dünyanda mutluluklar dilerim sana.
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AYIP OLUYOR AMA:Beşiktaş’ın teknik direktörüyken hiç böyle demiyordun Şenol hoca. milli takıma geçince eleştirmeye başladın. lütfen biraz delikanlı olalım.
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BEYZALİ:akıllı olmak lazım sınırı yabancıya değil yerli futbolcuya uygulamamız lazım takımlar maçta en az 4 yerli futbolcuyla çıkma şartını koyun ve konuyu kapatın isteyen istediği kadar yabancı alsın o zaman
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MUHİTİN BUDAK:Bravo işte bu karşı manevra ve 21 yaş altı en az 1 tane dicen şart koyucan
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FUTBOL KADINI:Bence de çok mantıklı. Hatta bu kural bütün dünyada geçerli olmalı.ingiliz takımıysan sahada her zaman 4 İngiliz olacak,İspanyolsan 4 ispanyol,4 İtalyan, 4 Türk...böyle bir kural olmazsa,yani Türk takımı olarak sahada 1 tane Türk olmazsa bir Türk takımı olmanın anlamı kalmıyor.Yine aynı şey ispanyol,İtalyan,İngiliz vs vs için de geçerli
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NOHOMO:Diyen 9 yabancidan aşağı oynatmıyordu ilk 11 de. Takım kuluplerıyle işi bitince konuşmak kolay. Herkes kaçtıktan sonra konuşuyor
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