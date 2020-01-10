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Şenol Güneş'ten Yeni Malatyaspor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'un devre arası kampını ziyaret etti.

10.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:02Şenol Güneş'ten Yeni Malatyaspor'a ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'un devre arası kampını ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'un Antalya kampını ziyaret etti. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ağırladı. Ziyarette, İkinci Başkan Selim Pilten, Sportif Direktör Ali Ravcı, Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın ve teknik heyet de yer aldı.

Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Adil Gevrek, A Milli Takım'a 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi. - ANTALYA

Yeni Malatyaspor, Şenol Güneş, Spor

Kaynak: İHA

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