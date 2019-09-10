Şenol Güneş'ten yıldız oyuncuya kesik!

A Milli Takım evinde Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etmişti. Bu maçta Hakan Çalhanoğlu yine beklentilerin uzağında kalmıştı. Kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Milan'ın yıldız oyuncusu Çalhanoğlu'nun bu akşam Moldova maçına ilk 11'de çıkması beklenmiyor.

ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERDİ

Takvim'in haberine göre; A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam konuk olacağı Moldova ile 11. kez karşılaşacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6.maçında bugün Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımının sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli olurken Teknik Direktör Şenol Güneş, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmama kararı aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Kendisine yapılan eleştirilere 1-0 yendiğimiz Andorra maçı sonrası cevap veren Çalhanoğlu, "Eleştirileri görüyorum. Bana, "Milan'da oynadığın gibi Milli Takım'da oynamıyorsun." diyorlar. Takım arkadaşlarımla beraber uzun süre çalışmıyoruz. Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen de istediğim oyunu oynayamıyorum. Önemli olan ben değilim, önemli olan milli takımın kazanması. İlerleyen zamanda inşallah katkıda bulunacağım. Kendimden hiç şüphem yok. Çekinmiyorum da. Yorumları okuyorum bazen, okuyup geçiyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. İleri adım atmak için çok şeyler var. Kalitemi biliyorum" cevabıyla sözlerini noktaladı.