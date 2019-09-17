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Şenol Güneş, Tolga Zengin'i Milli Takım'da görmek istiyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in teknik kadro için Tolga Zengin'e teklif yaptığı, tecrübeli kalecinin de bu teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

17.09.2019 22:54

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Tolga Zengin'e teklif yaptığı iddia edildi. Asist Analiz'in haberine göre Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan eski öğrencisi Tolga Zengin'e kaleci antrenörlüğü için teklif yaptı.

TEKLİFE OLUMLU CEVAP

Tecrübeli eldiven de Güneş'in bu teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Tolga Zengin'in Kasım ayında Şenol Güneş'in ekibinde yer alacağı bildirildi. Kariyeri boyunca Beşiktaş ve Trabzonspor'dan başka takımda oynamayan Tolga Zengin, iki takımda toplam 263 maça çıkarken kalesinde 266 gol gördü.

Şenol Güneş, Tolga Zengin'i Milli Takım'da görmek istiyor!

Tolga Zengin, Trabzonspor, Şenol Güneş, Spor

YORUMLAR(3)
KEMAL AYDIN:Bunun antrenörlük yaptığı kaleci kova olur. :)
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MEMLEKETİM:Tecrübeli eldivene bak.
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ZI:HEMSERI KIYAGI
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