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Şenol Güneş, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

28.07.2019 14:59
Şenol Güneş, Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Güneş, bugün Konyaspor ile Twente arasında Hollanda'nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark 't Reuvekamp sahasındaki maç yerel saatle 15.00'te başlayacak. Güneş, 29 Temmuz Pazartesi günü ise Ajax ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı takip edecek. Hollanda'nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadyumu'ndaki karşılaşma yerel saatle 14.00'te oynanacak.

AUDİ CUP'I YERİNDE İZLEYECEK

Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'un katılımıyla düzenlenecek Audi Cup'ı izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü yerel saatle 20.30'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde, yerel saatle 18.00'de Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Ertesi gün oynanacak 3./4. ve final maçları ise sırasıyla yerel saatle 18.00 ve 20.30'da başlayacak.


A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Sivasspor, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
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